به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اعلام اینکه این جشنواره همزمان با جشنواره فیلم فجر کشور در شیراز نیز برگزار می شود، افزود: جشنواره شیراز بر اساس زمان بندی های تعیین شده مقارن هفت بهمن ماه آغاز و تا 18 بهمن نیز ادامه دارد و به دلیل تقارن با ایام سوگواری اربعین در روزهای 15 و 16 بهمن تعطیل خواهد بود.

وی با اعلام اینکه تلاش می شود با مذاکراتی که تاکنون با بنیاد فارابی و معاونت سینمایی وزارت ارشاد صورت گرفته تمامی فیلمهای جشنواره فیلم فجر شیراز ایرانی باشد ضمن اینکه حدود هفت فیلم جشنواره شیراز را فیلمهای خارجی تشکیل می دهد، افزود: برگزاری نشست نقد فیلم نیز از جمله برنامه های جنبی بوده که برای جشنواره نهم نیز پیش بینی شده است ضمن اینکه نظر سنجی فیلم منتخب مردم و فیلم منتخب منتقدان و نویسندگان سینمایی شیراز نیز از جمله کارهایی بوده که در برنامه های جنبی جشنواره مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مکان اکران فیلمهای جشنواره را سینما سعدی، شیراز و ایران اعلام کرد و افزود: در سالهای گذشته تالار حافظ نیز از جمله مکانهای اکران بود که به دلیل تعمیرات و بازسازی، امسال اکراین فیلم در این تالار صورت نمی گیرد.

طبیعی با تاکید بر اینکه برای جشنواره نهم 81 سانس اکران پیش بینی شده است، افزود: اختتامیه نیز 18 و یا بیستم بهمن ماه خواهد بود که تلاش می شود برای این مراسم از معاونت سینمایی وزارت ارشاد نیز مدعوینی حضوری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه معرفی رسانه های برتر شیراز در حوزه انعکاس خبرهای جشنواره نیز از جمله برنامه هایی دانست که در این جشنواره مورد توجه قرار خواهد گرفت.

به گزارش مهر، سانسهای اکران فیلمهای جشنواره شیراز شامل 16، 18.30 و 20.30 در سینما سعدی و ایران و دو سانس 18.30 و 20.30 در سینما شیراز خواهد بود.