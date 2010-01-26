تعصبات قومی عامل افزایش بی سوادی در بین زنان شهرستان جاسک است

مراد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: از عمده مشکلات درس خواندن روستائیان این شهرستان تعصبات قومی، فقر مالی و عدم آگاهی کافی خانواده ها است.

وی ادامه داد: کمبود امکاناتی از قبیل کمبود جاده آسفالت و کمبود آب و برق یکی دیگر از مشکلاتی است که مانع از ادامه تحصیل و باسواد شدن روستائیان جاسکی می شود.

رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان جاسک گفت: عدم انگیزه کافی مردها برای درس خواندن در روستاها نیز باعث افزایش بی سوادی شده اما همچنان تعداد زنان بی سواد در روستاها از مردان بیشتر است.

وی اضافه کرد: تعداد کل روستائیان بی سواد در کل شهرستان 23 هزار و 715 نفر بوده که از این تعداد 10 هزار و 905 نفر آنها مرد و 13 هزار و 573 نفر آنها زن هستند.

مراد حبیبی اظهار داشت: درصد باسوادی شهرستان از 47 درصد در سال 75 به 63 درصد تا سال 88 افزایش داشته که این نشان دهنده رشد سطح آگاهی خانواده هاست.

رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان جاسک تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم در سال های آینده بی سوادی را از روستا ها ریشه کن و علم و دانش را هرچه بیشتر به خانه های روستائیان ببریم.