به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه غنی‌پور در اردیبهشت ماه همز‌مان با شروع نمایشگاه کتاب اقدام به تهیه کتابهای منتشر شده در سال 1387 کرد و از میان آنها به داوری در دو بخش "بزرگسال" و "کودک و نوجوان" پرداخت که نتیجه آن طی این مراسم اعلام می‌شود.

داوری این دوره از جشنواره را جواد محقق، ابراهیم زاهدی مطلق،عباس قدیر محسنی، فرخنده حق‌شنو، علی‌الله سلیمی و محمد مهدوی شجاعی بر عهده داشتند.

مراسم اختتامیه نهمین دوره جایزه ادبی غنی‌پور ساعت 16:30 در سالن مهر حوزه هنری به نشانی خیابان حافظ، نبش سمیه برگزار خواهد شد.

