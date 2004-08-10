قانون الزام دولت به اقدام قانوني براي ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان به سازمان مديريت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس ماده واحده اين قانون، دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بر اساس بند (9) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام قانوني لازم را جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت كليه كاركنان دولت به عمل آورد.

قانون فوق در جلسه علني روز يكشنبه 21/4/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

همچنين براساس مصوبه هيات وزيران ، دستگاههاي اجرايي براي پياده سازي نظام آمارهاي ثبتي بودجه مي گيرند.

اعتبار رديف 503471 قانون بودجه سال 1383 تحت عنوان پياده سازي نظام آمارهاي ثبتي بين دستگاههاي اجرايي توزيع مي شود تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، امور اقتصادي و دارايي ، امور خارجه، بازرگاني ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، پست و تلگراف و تلفن ، تعاون ، جهاد كشاورزي ، راه و ترابري ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنايع و معادن، علوم ، تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، كار و امور اجتماعي ، كشور ، مسكن و شهرسازي ، نفت و نيرو شامل اين قانون هستند، همچنين سازمان هاي انرژي اتمي ، صدا و سيما ، بنياد شهيد، سازمان ثبت احوال، تامين اجتماعي و مركز آمار ايران نيز در جهت پياده سازي آمارهاي ثبتي اعتبار دريافت مي كنند.

همچنين بر اساس مصوبه ديگر هيات وزيران مبلغ سي ميليارد ريال از وجوه واريزي سال 1383 بابت اخذ جرايم تعزيرات حكومتي به منظور تامين هزينه خريد ساختمان اداري سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد.

هيات وزيران اعطاي مبلغ مذكور را به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ، تصويب كرد.