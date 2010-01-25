رویدادهای فرهنگی امروز

تجدید بیعت وزیر ارشاد با آرمانهای امام خمینی(ره)



سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بهمن با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) و نثار گل با بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید بیعت می‌کنند.



این گروه ساعت 8:45 در مقابل وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی واقع در میدان بهارستان کوچه کمال الملک گردهم آمده و از آنجا به سمت مرقد مطهر حرکت خواهند کرد .

بررسی سیمای ایثارگران در قرآن



نشست تخصصی "سیمای ایثارگران در قرآن کریم" با حضور حجت الاسلام دکتر علی غضنفری دکترای علوم قرآنی و همچنین دکتر عظیم عظیم پور دیگر دکترای علوم قرآنی ساعت 15 در خبرگزاری ایکنا برگزار می شود .

خبرگزاری ایکنا در خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85 واقع است .

آسیب‌شناسی عزاداریها

فرهنگسرای سالمند نشست آسیب‌شناسی عزاداریهای ماه محرم و صفر را ویژه دانش‌آموزان مقطع دبیرستان مناطق 13 تهران برگزار می‌کند.

این نشست 8 تا 12 با حضور حجت الاسلام عبدالرحمن قیاس کارشناس امور مذهبی در فرهنگسرای سالمند واقع در میدان امام حسین(ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام برگزار می شود.

برگزاری هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه ساسکاچوان

انجمن اسلامی دانشگاه ساسکاچوان کانادا از امروز به منظور اشاعه باورهای صحیح درباره اسلام و گشایش باب گفتگو با سایر دانشجویان اقدام به برگزاری هفته آگاهی درباره اسلام می‌کند.



طی 10 سال گذشته مراسم هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه ساسکاچوان برگزار شده و سال گذشته حدود 500 نفر در مراسم این رویداد شرکت کردند.

درسگفتارهای شاهنامه



ششمین نشست "درسگفتارهای شاهنامه" با حضور دکتر مهدی محبتی پژوهشگر و استاد دانشگاه در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.



در این نشست که به همت باشگاه فردوسی این فرهنگسرا برپا می‌شود محبتی در خصوص اندیشه‌های توحیدی در شاهنامه سخن خواهد گفت و سپس فهیمه باروتی به شاهنامه‌خوانی و نقالی می‌پردازد.

نشست "درسگفتارهای شاهنامه" ساعت 16:30 در تالار اجتماعات فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، روبه‌روی مخابرات، بوستان هلال احمر برگزار می‌شود.

پخش فیلم "گنج پنهان" از شبکه دو



فیلم "گنج پنهان" به کارگردانی بابک محمدی امشب ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود.



در خلاصه داستان فیلم "گنج پنهان" آمده است: دو برادر و یک خواهر بنا به توصیه پدرشان به جزیره کیش می‌روند تا پدر ارث و میراث خود را بین آنها تقسیم کند، اما او به هر کدام از فرزندانش تکه‌ای از یک نقشه گنج می‌دهد و آنها مجبور می‌شوند برای تکمیل نقشه گنج به دنبال برادر ناتنی‌شان که در همان جزیره زندگی می‌کند بگردند...



آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد



داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از 5 تا 15 بهمن فرصت دارند برای ثبت نام در این کنکور اقدام کنند.

اطلاعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی اینترنتی www.sanjesh.org قابل دسترسی است.

