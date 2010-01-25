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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۸

سری جدید "آینه فرهنگ 2" برای شبکه اول تولید می‌شود

سری جدید "آینه فرهنگ 2" برای شبکه اول تولید می‌شود

تولید سری جدید مستند "آینه فرهنگ 2" با موضوع شخصیت‌های ادبی، فرهنگی و فلسفی به تهیه‌کنندگی سعید رشتیان به زودی برای شبکه یک شروع می‌شود.

رشتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید سری جدید این مستند در 19 قسمت 28 دقیقه‌ای با محوریت شخصیت‌های ادبی، فرهنگی و فلسفی به زودی شروع می‌شود. هر قسمت از مستند "آینه فرهنگ 2" را یک کارگردان از جمله لقمان خالدی، مهدی باقری، سحر سلحشور، عاطفه خادم‌رضا، مریم حق‌پناه، مینا کشاورز و کامران حیدری می‌سازد.

وی ادامه داد: پیروز کلانتری و مهرداد اسکویی مشاوران پروژه هستند. لوکیشن‌های "آینه فرهنگ 2" در تهران و شهرستان است و درباره شخصیت‌هایی چون شیخ بهایی، ابوعلی سینا، علامه طباطبایی، ناصر خسرو، شیخ مفید، دکتر شریعتی، استاد مطهری، رودکی، قائم‌مقام فراهانی، چمران، سهروردی و ... مستند تهیه می‌شود.
 

کد مطلب 1022886

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