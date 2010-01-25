رشتیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تولید سری جدید این مستند در 19 قسمت 28 دقیقه‌ای با محوریت شخصیت‌های ادبی، فرهنگی و فلسفی به زودی شروع می‌شود. هر قسمت از مستند "آینه فرهنگ 2" را یک کارگردان از جمله لقمان خالدی، مهدی باقری، سحر سلحشور، عاطفه خادم‌رضا، مریم حق‌پناه، مینا کشاورز و کامران حیدری می‌سازد.

وی ادامه داد: پیروز کلانتری و مهرداد اسکویی مشاوران پروژه هستند. لوکیشن‌های "آینه فرهنگ 2" در تهران و شهرستان است و درباره شخصیت‌هایی چون شیخ بهایی، ابوعلی سینا، علامه طباطبایی، ناصر خسرو، شیخ مفید، دکتر شریعتی، استاد مطهری، رودکی، قائم‌مقام فراهانی، چمران، سهروردی و ... مستند تهیه می‌شود.



