اختصاص 1.6 میلیون ریال برای اجرای طرحهای صدا و سیمای خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، قنبر مهدوی زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طرح پوشش شبکه در پنج شهرستان بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج و مانه و سملقان و فرستنده رادیویی اف ام افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: در این ایام 20 عنوان برنامه رادیویی و یک برنامه تلویزیونی با عناوین "برف و بهار" به مدت 60 تا 90 دقیقه به صورت روزانه، "روستا"، "انقلاب و هنر"، "کلام امام" پخش می شود.

وی گفت: در حوزه صدا برنامه های صبحگاهی نظیر "ویژه انقلاب"، "صبح و زندگی"، "زیر یک سقف"، "پرداختن به نقش بانوان در پیروزی انقلاب"، "روستا در انقلاب"، "جوانه های امید"، "خاطرات انقلاب"، "اجرای سرود "و "پیام های انقلاب" از دیگر برنامه های این مرکز خواهد بود.

وی هدف از اجرای این برنامه ها را تصویرنمایی و فضا سازی انقلاب برای نسل های نوجوان و جوانان در تمام بخشهای عمرانی، فرهنگی و تاریخی عنوان کرد.

وی وضعیت شبکه های استانی را نامطلوب دانست و افزود: در حال حاضر مرکز خراسان شمالی با نصب 180 ایستگاه تلویزیونی تنها قادر است 52 درصد شبکه ها را پوشش دهد که برای رفع این مشکل تنها راه افتتاح شبکه استانی است.

وی افزود: در حوزه اعتماد سازی و رضاتمندی مخاطبان سیما شش درصد رشد و در جذب مخاطب نیز 20 درصد رشد داشته ایم.

صدا و سیمای خراسان شمالی در مستند سازی فیلم مستند مرگان و برنامه رادیویی چمچه خاتون رتبه اول را در کشور اقیانوسیه کسب کرد.