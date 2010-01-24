واردات بی رویه کالا موجب تعطیلی صنایع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدسجاد نباتچیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: واردات بی رویه، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داخلی را متضرر می کند.

وی با اشاره به اینکه این روند آینده تاریکی را برای صنعت کشور رقم خواهد زد، افزود: واردات بی رویه، قاچاق کالا، بی برنامگی بانکها در پرداخت تسهیلات و برخی اختلاس های انجام شده از جمله عواملی است که موجب رکود اقتصادی در کشور می شود.

نباتچیان یادآور شد: باید فرهنگ سازی در خصوص استفاده نکردن از کالاهای ساخت کشورهای خارجی در کشور مورد توجه قرار بگیرد و رسانه ها در این خصوص نقش تاثیرگذار دارند.

رئیس خانه صنعت استان زنجان رکود اقتصادی جهانی را بر وضعیت تولید و صنایع ایران بی اثر دانست و افزود: مشکل صنایع کشور به سیاستهای داخلی بر می گردد که حل و رفع آن نیازمند عزمی راسخ و استوار در داخل کشور است.

نباتچیان با بیان اینکه صنعت و تولید از جمله عوامل کاهش تورم به شمار می رود ولی با وضعیت موجود، تورم در حال شکستن کمر صنعت و تولید است، افزود: تولیدات داخلی در حال حاضر توان رقابت با واردات محصولات چینی را ندارد و مقابله با این روند نیازمند برخورد جدی و قاطع از سوی مسئولان است.

وی گفت: مردم باید به این باور و اعتقاد برسند که استفاده از کالای تولید داخلی به سود صنایع و تولید داخلی است.

رئیس خانه صنعت استان زنجان با اشاره به اینکه شرکتهای چینی برای تصاحب بازارهای داخلی با برنامه های دقیق پیش می روند، تاکید کرد: تنها راه مقابله با واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی، فرهنگ سازی در خصوص مصرف تولیدات داخلی است تا بتوان دست کشورهای خارجی از بازارهای داخلی را کوتاه کرد.

نباتچیان در ادامه با بیان اینکه استان زنجان از لحاظ صنایع نساجی بسیار ضعیف است، افزود: واحدهای نساجی مستقر در زنجان جزء صنایع کوچک هستند و با ادامه وضعیت موجود این صنایع بزودی نابود خواهند شد.

وی ادامه داد: فرسودگی ماشین آلات صنایع نساجی، اصلی ترین مشکل واحدهای صنعتی فعال در این زمینه است. این امر موجب عدم رقابت این واحدها با واحدهای صنعتی مشابه خارجی شده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نساجی، چرم و پوشاک استان زنجان افزود: واردات بی رویه کالاها و عدم حمایت تعرفه ای و کمبود نقدینگی و وجود مشکل در قوانین جاری کشور و وجود برخی مشکلات در قانون کار سبب شده است که صنایع نساجی در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.

نباتچیان افزود: واردات کامواهای بی کیفیت چینی و با قیمت های بسیار ارزان سبب شده است که استقبال چندانی از تولیدات داخلی صورت نگیرد بنابراین بسیاری از واحدهای تولیدی در حال نابودی هستند و دیگر سرمایه گذاری مقبولی در این زمینه انجام نمی شود.

وی تاکید کرد: تنها راه بقای صنایع نساجی در کشور جلوگیری از واردات بی رویه کالا و اعمال سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری است. همچنین با ارتقای تکنولوژی ماشین آلات می توان روند پیشرفت صنایع نساجی را تسریع کرد.