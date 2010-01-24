  1. اقتصاد
جزئیات احکام بودجه 89 - 5 /

اولین ردپای سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 89

براساس لایحه بودجه سال آینده، هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه‌ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکم پنجم لایحه بودجه سال 89 کل کشور آمده است: هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.

