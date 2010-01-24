به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی بعداز ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه دوره آموزش روسای خدمات قضایی کلانتری های استان کرمانشاه، با اشاره به تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اظهار داشت: خدمت رسانی به مردم و اجرای ضوابط قانونی از مهمترین انتظارهای مردم از قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.

وی افزود: نیروی انتظامی و قوه قضائیه همانند دو بال یک پرنده هستند چنانچه هرکدام از دوبال مشکل داشته باشند، پرواز پرنده که همانا رسیدگی به امورات قضایی و برقراری عدالت در جامعه است و به نحو احسن انجام نخواهد شد.

دادستان کرمانشاه از کارکنان نیروی انتظامی خواست در تهیه گزارش های ارسالی به دادگستری جهت تسریع در امور دادرسی دقت بیشتری انجام دهند.

در ادامه این نشست سرهنگ محمد طاهر ناصری رئیس پلیس پیشگیری انتظامی استان نیز با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی اظهار داشت: معرفی پلیس خدمات قضایی به عنوان یک پلیس تخصصی از طریق رسانه ها و مطبوعات، ارتقا سطح کیفی دانش قضایی و حقوقی پرسنل خدمات قضایی، برقراری تعامل با مقامات قضایی و ایجاد بستر مناسب برای طرح مشکلات موجود و رفع آنها و افزایش سطح رضایت مندی مردم از عملکرد پلیس خدمات قضایی، از اهم اهداف تشکیل این دوره است.

وی با اشاره به فعالیت گروه های مشاوره اجتماعی در کلانتری ها گفت: از ابتدای امسال تا کنون شش هزار و 600 پرونده در این مراکز با موضوعات مختلفی چون شکایات مالک و مستاجر اختلافات خانوادگی و نزاع تشکیل و بررسی شده که بیش از 50 درصد آن با تلاش مشاوران اجتماعی نیروی انتظامی به سازش منجر شده است .

این دوره آموزشی به مدت سه روز تشکیل و تعداد 30 نفر از کارکنان انتظامی استان در آن شرکت دارند.