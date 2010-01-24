ابراهیم حقیقی، رئیس انجمن طراحان گرافیک و یکی از متولیان این نمایشگاه در نشست خبری که صبح امروز یکشنبه، چهارم بهمن در محل بیمارستان محک برگزار شد، در مورد همکاری انجمن صنفی طراحان گرافیک با موسسه خیریه محک گفت:در پی گفتگوهایی که با مسئولان محک داشتیم،انجمن به این درک رسید که خود نیز باید به مسئولیت اجتماعی بپردازد و برای همین هیئت مدیره انجمن گرافیک هم موافقت خود را برای همکاری با موسسه اعلام کرد. ما با فراخوان و اطلاع‌رسانی به اعضا و عموم طراحان گرافیک کار خود را آغاز کردیم. در این فراخوان دو موضوع مسئولیت اجتماعی و سرطان کودک مطرح شد.

او همچنین درباره دلیل انتخاب رشته گرافیک و پوستر برای بیان موضوع مسئولیت اجتماعی توضیح داد: حرفه‌ گرافیک و پوستر به صورت تخصصی به اطلاع‌رسانی و پیام‌رسانی می‌پردازند . به همین دلیل برای اولین دوره جشنواره سرطان و مسوولیت‌پذیری اجتماعی توسط انجمن گرافیک انتخاب شد .ولی قطعا از دوره‌های بعد انجمن‌های دیگر نیز می‌توانند به رشد و توسعه این هدف کمک کنند.

حقیقی سپس به استقبال طراحان گرافیست اشاره کرد: اولین‌بار است که مسابقه‌ای با این اهداف برگزار می‌شد، اما استقبال خیلی خوبی از سوی گرافیست‌ها انجام گرفت . بهرحال موضوع مسئولیت اجتماعی بحث تازه‌ای در ایران است و نه تنها عوام بلکه شرکت‌های بزرگ هم اطلاعات زیادی در این زمنیه ندارند. محک پیشگام این مسئله شده و با چنین برنامه‌هایی بازتابش را در سال‌های بعد خواهیم دید. خوشبختانه تعداد پوسترهای ارسالی به حدی است که موسسه محک می‌تواند تا یکی دو سال دیگر هم از این پوسترها استفاده کند.

امرالله فرهادی، از اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک و دبیر این نمایشگاه نیز عنوان کرد: هدف انجمن طراحان صنفی گرافیک این بود که گرافیست‌ها را با مسئولیت‌های اجتماعی خودشان آشنا کنیم. بحث‌های فرهنگی، هنری و تجاری تنها موضوع گرافیک و پوستر نیست و ما موضوعاتی داریم که با معضلات اجتماعی همسو هستند اما متاسفانه بیشتر شاهد کارهایی با کیفیت نازل در مورد پوسترهای اجتماعی هستیم.

او در مورد دلیل پایین بودن کیفیت نازل پوسترهای اجتماعی گفت: شاید مسئولان دل نمی‌دهند که با دستمزد خوب طراحان را به سمت مضامین اجتماعی جذب کنند و از سوی دیگر طراحان هم کشش کمتری به این موضوع دارند. ما سعی کردیم با شرکت در این نمایشگاه ،طراحان را در این مسائل دخیل کنیم.

فرهادی سپس به ارائه آماری از شرکت‌کنندگان در نمایشگاه اشاره کرد: بعد از فراخوان 131 اثر برای شرکت در مسابقه ارسال شد که از میان آنها 50 اثر از 47 نفر موفق به راهیابی به مسابقه شدند. البته در کنار آن به تعدادی از طراحان حرفه‌ای گرافیک هم پیشنهاد دادیم تا در خارج از بخش مسابقه، آثاری داشته باشند.

او با بیان اینکه اعضای هیئت داوران نمایشگاه را فرشید مثقالی، کامران کاتوزیان، فرزاد ادیبی، ساعد مشکی، مجید عباسی، مصطفی اسدالهی و تهمتن امینیان تشکیل می‌دهند، افزود: این مسابقه جایزه ندارد ولی موسسه محک به صورت افتخاری برای نفر اول سرپرستی سه کودک، برای نفر دوم سرپرستی دو کودک و نفر سوم سرپرستی یک کودک را به مدت یک سال همراه با لوح تقدیر به برندگان اهدا می‌کند. البته یکی از آثار هم به عنوان منتخب هیئت داوران جایزه‌ای معادل نفر اول را می‌گیرد.

دبیر نخستین نمایشگاه بین‌‌المللی طراحی پوستر ادامه داد: حدود 15 الی 17 اثر نیز از سوی هیئت داوران انتخاب شد تا به سازمان‌ها پیشنهاد داده شود و در صورت موافقت این سازمان‌ها از سوی آنها خریداری و مبلغ مالی آن به عنوان کمک مالی به حساب محک واریز شود. 22 اثر هم از جانب مدعوین برای ما ارسال شده است از جمله صادق بریرانی که از خارج کشور پوستری در این زمینه طراحی کرده است. قرار است این پوسترها در بخش ویژه نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.

او در مورد بخش بین‌المللی نمایشگاه اظهار داشت: فرصت ما برای دعوت گرافیست‌های خارجی خیلی کم بود. هرچند موضوع مسئولیت اجتماعی سال‌ها است در خارج از کشور جاافتاده اما به دلیل محدودیت زمان، 23 پوستر را از یکی از نمایشگاه‌های خارجی که با عنوان "کودکان ریتم زندگی‌اند" با کسب اجازه از مسئولین و هنرمندان آن نمایش می‌دهیم.

آراسب احمدیان، مدیرعامل موسسه خیریه محک نیز در بخش دیگری از این نشست در مورد دلیل برگزاری نمایشگاه از سوی این موسسه گفت: ما این نمایشگاه را برای گسترش ایده جدیدی به نام مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها برپا می‌کنیم که در این راه بانک ملی و انجمن صنفی طراحان گرافیک هم ما را یاری می‌کنند. امیدواریم در هفته سرطان و از طریق این نمایشگاه، مدیران شرکت‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی واقف شوند زیرا حوزه مدیریت آنها تنها سازمان یا شرکتی که در آن فعالیت می‌کنند، نیست بلکه فراتر از آن جامعه‌ای است که نیاز به نگاه ویژه دارد.

عبدی، مدیر اداره کل بازاریابی رئیس بانک ملی که به عنوان حامی مالی نمایشگاه است، در ادامه نشست گفت: شروع همکاری بانک ملی با موسسه محک از سال گذشته آغاز شد که باجه‌ای برای امور بانکی اعضای موسسه در این محل ایجاد کردیم. باوجوداین‌که ایجاد یک باجه در یک سازمان بسیار سخت است اما بانک مرکزی مجوز این کار را داد و ما توانستیم علاوه‌بر باجه، 40 فقره هدیه کارت را با لوگوی بانک ملی و سازمان محک در اختیار موسسه قرار دهیم. وقتی محک پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه را ارائه کرد، ما هم خوشحال شدیم تا به عنوان حامی مالی کمک کنیم.

همچنین اسپرزن، مشاور ارتباطی موسسه خیریه محک در پایان این نشست گفت: آنچه در بحث‌های مدیریتی دهه قبل بسیار عنوان می‌شد، توسعه پایدار بود اما تا به حال کمتر به این مسئله پرداخته‌ایم که چگونه باید به توسعه پایدار برسیم. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که منافع همگان در آن باشد. وقتی سازمانی به منافع همگان فکر کند، اول به منافع خودش کمک کرده چون اعتبار خود را در نزد دیگران بالا بوده است. نمایشگاه‌هایی از این دست باعث می‌شود ما گام‌های اولیه توسعه پایدار را آغاز کنیم.

نخستین نمایشگاه بین‌المللی طراحی پوستر از 9 بهمن به مدت شش روز در موسسه محک به نشانی ابتدای اتوبان ارتش بلوار اوشان، بلوار محک برگزار می‌شود.