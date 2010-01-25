6 داور برگزیده فوتبال ایران چهارشنبه عازم مالزی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار سالیانه داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا طی روزهای 28 ژانویه لغایت اول فوریه (8 لغایت 12 بهمن) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد و 6 داور الیت ایران نیز در این سمینار شرکت خواهند کرد.

مسعود مرادی، محسن ترکی، هدایت ممبینی، سعید مظفری زاده، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی 6 داور بین المللی و الیت کشورمان در سمینار داوران AFC خواهند بود.

سمینار داوران AFC با شرکت نزدیک به 80 داور برگزیده و بین المللی آسیا برگزار خواهد شد که طی آن داوران پس از موفقیت در تست‌های آمادگی جسمانی، براساس سابقه و تجربه حضور در مسابقات بین المللی برای قضاوت در رویدادهای مهم قاره‌ای در سال 2010 انتخاب خواهند شد.

علاوه بر داوران الیت ایران، 12 نماینده داوری از کشورمان در کلاس الیت AFC و دوره آموزش ناظران داوری فوتبال و فوتسال در این سمینار حضور خواهند داشت.

"کیت هکت" داور با سابقه انگلستان که اینک مسئولیت اداری در فوتبال این کشور دارد یکی از مدرسان دوره‌های داوری AFC است. "شمس المائدین" و "توشیو اوتسومی" از فیفا، "علی التعریفی" از عربستان، "نوبورو ایشیاما" از ژاپن و "هانی بالان" از قطر در کنار "ریموند فارلی" از اسکاتلند دیگران مدرسان این دوره هستند.

