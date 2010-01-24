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۴ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۰۴

قاسم زاده درگغتگو با مهر:

امروز 16 پرواز بدلیل بروز سانحه هواپیما در مشهد تاخیر داشت

امروز 16 پرواز بدلیل بروز سانحه هواپیما در مشهد تاخیر داشت

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداری و پشتیبانی فرودگاه های خراسان رضوی گفت: از صبح امروز تاکنون به دلیل بروز سانحه در پرواز شماره 6437 آبادان - مشهد، 16 پرواز در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد تاخیر داشت.

محمدباقر قاسم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به پروازهای تاخیری و باطل شده امروز افزود: 17 پرواز صبح امروز باطل شد و 16 پرواز انجام شد همچنین از ساعت 5.30 صبح تا ساعت 17، 13 پرواز انجام شده است.

وی در خصوص تحویل بارهای مسافران پرواز 6437 گفت: مسافران و همراهان این پرواز از ساعت هشت صبح فردا می توانند با ارائه کارت شناسایی یا بلیط اقدام به گرفتن بار در ترمینال حج و زیارت کنند و این ترمینال تا تحویل کامل بارها به زائران آماده خدمت رسانی است.

هواپیمای توپولف شرکت تابان به شماره 6437 با 156 مسافر عتبات عالیات که از آبادان عازم مشهد بود دیشب قصد فرود در فرودگاه مشهد را داشت که به علت مه غلیظ موفق به فرود نشد و در اصفهان به زمین نشست این هواپیما دوباره ساعت 6:20 صبح امروز به فرودگاه مشهد بازگشت و پس از فرود دچار سانحه و آتش سوزی شد.

کد مطلب 1023102

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