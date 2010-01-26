جریمه 1.4 میلیارد ریالی کارفرمایان متخلف تهرانی

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد ماهیانه سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در خصوص اشتغال اتباع خارجی طی دی ماه سالجاری نشان می دهد که با انجام 501 مورد بازرسی از بنگاهها و واحدهای تولیدی استان تهران، تعداد 920 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز شاغل در بنگاهها شناسایی شدند.

501 بازرسی / 920 کارگر غیرمجاز

بر اساس این گزارش، در دی ماه سالجاری 210 مورد بازرسی از شهر تهران، 100 مورد از ورامین، 111 مورد از شهرری، 6 مورد از پاکدشت، 50 مورد اسلامشهر، 2 مورد دماوند و 22 مورد بازرسی نیز در فیروزکوه انجام شده است. در این شهرها به ترتیب 407، 150، 258، 25، 64، 2 و 14 نفر نیروی کار غیرمجاز که مجموعا 920 نفرهستند شناسایی شده است.

همچنین از مجموع 275 برگ جریمه صادر شده نیز 96 مورد مربوط به تهران، 70 مورد ورامین، 77 برگه جریمه شهرری، 6 مورد پاکدشت، 21 مورد اسلامشهر، 2 برگه دماوند و 3 برگه جریمه نیز در فیروزکوه صادر شده است.

ابلاغ 1 میلیارد و 421 میلیون ریال جریمه

طبق بند (ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، طی دی ماه سالجاری مجموعا 1 میلیارد و 421 میلیون ریال جریمه به کارفرمایان متخلف ابلاغ شده است که از این رقم کلی، بیش از 652 میلیون ریال مربوط به تهران، بیش از 207 میلیون ریال مربوط به ورامین، بیش از 429 میلیون ریال شهرری، بیش از 28 میلیون ریال پاکدشت، بیش از 95 میلیون ریال اسلامشهر، بیش از 878 هزار ریال دماوند و در نهایت بیش از 6 میلیون ریال نیز در فیروزکوه بوده است.

این گزارش می افزاید، مبلغ وصول شده از ابلاغیه های قبلی کارفرمایان متخلف نیز مجموعا رقمی بیش از 607 میلیون و 317 هزار ریال بوده است که در این بخش نیز شهر تهران با بیش از 371 میلیون و 537 هزار ریال دارای بیشترین مبلغ وصولی و فیروزکوه نیز با بیش از 2 میلیون ریال وصولی کمترین مبلغ را به خود اختصاص داده اند.

76 به کارگماری کارگر ایرانی

به صورت کلی در دی ماه 76 نفر از نیروهای کار ایرانی به جای نیروی کارغیرمجاز خارجی در واحدهای تولیدی و بنگاهها به کار گمارده شدند که از این تعداد نیز 70 نفر فقط در تهران و 6 نفر نیز مربوط به اسلامشهر است. سایر شهرستانها در این خصوص به کارگماری نداشته اند.

همچنین 205 کارفرمای متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی طی دی ماه سالجاری به مراجع قضایی معرفی شده اند که 176 کارفرما مربوط به شهر تهران، 8 کارفرما اسلامشهر و 21 کارفرما نیز مربوط به دماوند بوده اند. 35 پروانه کار نیز در دی ماه برای متقاضیان صادر شده است.

56 میلیون ریال جریمه نقدی

نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی نیز صدور 22 رای را نشان می دهد که 4 رای در شهر تهران، 3 رای در ورامین، 10 رای در شهرری و 5 رای نیز در اسلامشهر صادر شده است. آراء جریمه نقدی نیز 10 مورد بوده است که 3 رای مربوط به ورامین به ارزش 22 میلیون ریال، 2 رای مربوط به شهرری به ارزش 5 میلیون ریال و 5 رای نیز مربوط به اسلامشهر به ارزش بیش از 29 میلیون ریال بوده است. جمع جرایم نقدی این بخش بیش از 56 میلیون ریال بوده است.

در دی ماه، 7 رای برای زندان غیرقطعی کارفرمایان متخلف در شهرری صادر شده است. در این زمینه برای زندان قطعی رای صادر نشد ولی در مجموع 5 کارفرما که 4 نفر از آنها مربوط به تهران و 1 نفر نیز مربوط به شهرری بوده اند تبرئه شدند.