به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "نبیل ابو ردینه" سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تا زمان توقف کامل شهرک سازی توسط این رژیم در مناطق فلسطینی، مسکوت می ماند.

وی افزود: مذاکرات صلح تا زمانی که شهرک سازی در مناطق اشغالی سال 1967 و بیت المقدس ادامه دارد، به حالت تعطیل در خواهد آمد. ابوردینه همچنین خاطرنشان کرد: اگر جامعه بین المللی و از جمله دولت آمریکا اراده اعمال فشار بر اسرائیل را ندارد، همه چیز به همین حالت باقی خواهد ماند.

در همین رابطه "جرج میچل" فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه روز جمعه با ابومازن رئیس تشکلات خودگردان دیدار و در مورد شرایط این تشکیلات جهت از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی به گفتگو پرداخت.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از دیدار با میچل از ادامه حضور نظامیان این رژیم در کرانه باختری سخن گفت. این سخنان موجب واکنش تشکیلات خودگردان شد بطوریکه سخنگوی این تشکیلات از این مسئله بعنوان مانعی دیگر برای مذاکره با تل آویو یاد کرد.

بر این اساس سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: سخنان بنیامین نتانیاهو بیانگر تهدیدات روز افزون اسرائیل است و از مدتها پیش تاکنون ادامه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل به دنبال وقت کشی است و نمی خواهد به مذاکرات سازنده روی بیاورد، بنابراین تلاش می کند جامعه بین الملل را فریب داده و وانمود کند که تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان مذاکرات نیست.