محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بحث حضور تورنمنت بین المللی و معتبر ایوان یاریگین به علت زمان کمی که در اختیار داشتیم، منتفی شد. سطح این مسابقه ها خیلی بالاست و نمی توانیم بدون هدف وارد این رقابت ها شویم.

وی اظهار داشت: با توجه به زمان کمی که بین پایان مسابقه های لیگ برتر کشتی آزاد در روز 28 دیماه و جام یاریگین در 8 بهمن ماه وجود داشت، صلاح نبود دراین تورنمنت بین المللی حضور داشته باشیم.

کاوه تصریح کرد: اولین برنامه تدارکاتی ما حضور در جام یاشاردوغو ترکیه است که قصد داریم در صورت موافقت فدراسیون کشتی با 12 کشتی گیر منتخب رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور در این رقابتها که روزهای 23 تا 25 بهمن ماه در استانبول ترکیه برگزار می شود شرکت کنیم.

وی ادامه داد: همچنین شرکت در رقابتهای جام جهانی روسیه در 15 و16 اسفندماه دیگر برنامه ماست که قصد داریم با بهره گیری از کشتی گیران آینده دار و پشتوانه ها در این رقابتها شر کت کنیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان در مورد شاخصه های کشتی گیران روس تیم نفت در لیگ برتر کشتی آزاد اظهار داشت: آنها به موقع در تمرینات حاضر می‌شوند و کاملاً گوش به فرمان کادر فنی بودند و به نظر من به همین خاطر است که کشتی‌گیران روسی موفق هستند.

وی خاطرنشان کرد: کشتی‌گیران ما نیز باید از این قهرمانان جهان را الگو برداری کرده و به کار‌ها و تمرینات خود نظم دهند