اخلاق فایده‌گرا و اخلاق تکلیف‌گرا یا وظیفه‌گرا از زیر مجموعه‌های اخلاق هنجاری قلمداد می‌شوند.

مهم ترین و بارزترین متفکر مکتب وظیفه‌گرایی اخلاقی، "امانوئل کانت" است. کانت معتقد است که ما وظیفه داریم عمل نیک انجام دهیم، فارغ از آنکه نتیجه یا پیامدهای آن چه باشد. کانت در حوزه اخلاق اشاره مشهوری دارد مبنی بر اینکه: "من راست می گویم حتی اگر جهان بر هم بریزد." بدین معنا کانت هیچ حیثیتی برای نسبیت اخلاق قایل نیست و فارغ از وظایف، توجهی به هیچ بعد دیگر رفتارها ندارد.

مکتب فکری "فایده گرایی" از زیر مجموعه های مکتب اخلاقی پیامدگرا محسوب می شود که اصالت را به سود و مطلوبیت می دهند. فایده‌گرایی را می‌توان یک نظریه اخلاقی معطوف به نتیجه دانست.

وود: اخلاق فایده‌گرا اصولی برای مهندسی اجتماعی ندارد

پروفسور آلن وود استاد فلسفه در دانشگاه استنفورد و از کانت‌شناسان برجسته معاصر در این خصوص به مهر گفت: به نظر من چنین چیزی اصلا درست نیست. این موضوع با آنچه که در واقعیت وجود دارد در تضاد است و ما چنین چیزی را در حقیقت شاهد نیستیم. باید در نظر داشت که اخلاق کانتی از دو حوزه تشکیل شده است. این دو حوزه عبارتند از "حق" و "اخلاق" .

وی تصریح کرد: در میان این دو حوزه و قلمرو، حوزه اول یعنی "حق" دربرگیرنده حوزه و قلمروی سیاسی است. حوزه دوم اخلاق کانتی دربرگیرنده زندگی فردی است.

وود تاکید کرد: در مورد اخلاق فایده‌گرا باید توجه داشت که این فایده‌گرایی از اصول اخلاقی‌ای پیروی می‌کند که این اصول برای زندگی خصوصی افراد است و نه صرفا محاسبه‌ای به مانند آنچه مهندسان اجتماعی انجام می‌دهند. به عبارت دیگر اصول اخلاقی فایده‌گرایی زندگی خصوصی افراد را مد نظر دارد.

وی افزود: در حقیقت باید اذعان کرد که اخلاق فایده‌گرا برای هدف اخیر و مهندسی اجتماعی چندان مناسب و مطلوب نیست.

باستروم: مسئولیت‌پذیر نگاه داشتن مردم از موارد مهم حوزه اخلاق فردی است

پروفسور نیک باستروم مدیر موسسه آینده بشر دانشگاه آکسفورد نیز در این خصوص گفت: حال بیائیم این پرسش که کدام یک از این دو نظام اخلاقی درست‌تر است را کنار بگذاریم. به عنوان مثال مشاهده این موضوع که چرا شخصی ممکن است اصول و قوانین ساده اخلاقی را نقض کند و شخصی دیگر ممکن است در تلاش باشد که قانونی را که نتیجه خوبی برای همگان دارد رعایت کند و انجام دهد.

وی تصریح کرد: از نظر کاربردی، این مهم است که مردم را مسئولیت پذیر نگاه داریم و آنها دلایل موجه برای رفتارشان ارائه دهند. از آنجا که انسان حتی اغلب در شرایطی که اخلاقی عمل نمی‌کند تظاهر به رفتار اخلاقی دارد، لذا باید معیارها و ضوابط اخلاقی وجود داشته باشد که این معیارها و سنجه‌ها مبهم نباشند. از سوی دیگر این سنجه‌ها و معیارها نباید به گونه‌ای باشد که بتوان به راحتی آنرا دور زد.

باستروم تاکید کرد: باید در نظر داشت که حوزه فردی تنها حوزه‌ای نیست که افراد در آن تمایل به حفظ خود و رفتار غیر اخلاقی دارند. در حوزه سیاست نیز مشاهده می‌شود که مقامات سیاسی به‌کرات از قدرتشان سوء‌استفاده می‌کنند. برخی از آنها نیز این گونه وانمود می‌کنند که خوب هستند و رفتار آنها اخلاقی است در حالی که این‌گونه نیست.

وی تصریح کرد: دیکتاتورهای مستبد همیشه مدعی هستند که اعمال و رفتار آنها برای خیر و مصلحت عامه مردم است. از این رو در این زمینه نیز وجود برخی نظر می‌رسد. از جمله این قوانین ساده می‌توان به اصول حقوق بشر که به طور بین‌المللی سازمان یافته است اشاره کرد. وجود این اصول ساده باعث می‌شود که معیاری داشته باشیم که بر اساس آن موارد نقض و تخلف را مشاهده کنیم. علاوه بر این، وجود این اصول ساده باعث خواهد شد که رهبران و مقامات سیاسی در قبال اعمالشان پاسخگو باشند.

داروال: فایده‌گرایی در حوزه فردی کارآمد نیست

استفن داروال رئیس پیشین انجمن فلسفه آمریکا در این خصوص گفت: من این موضوع را که برخی اعتقاد دارند فایده‌گرایی با خط مشی سیاسی و در سطح اجرایی در مقایسه با سطح فردی بیشتر قابل اطلاق است، را در این نکته می‌دانم که فایده‌گرایی در سطح فردی غیر مقبول به نظر می‌رسد.

وی افزود: اما من اعتقاد دارم که این غیر مقبول بودن در سطح سیاسی نیز وجود دارد. دلیل عمده این است که معاوضه و مبادله خدمات اجتماعی و رفاه با این حق طبیعی که همه انسانها از جایگاه برابری برخوردار هستند ناسازگاری دارد.

داروال تأکید کرد: البته گفتن این موضوع و طرح آن از دفاع کردن از آن راحت تر است. باید در نظر داشت که فایده‌گرایان نظریه‌هایی در ارتباط با حقوق را پیش برده و دنبال کرده‌اند، ولی به نظر من و در مجموع این موضوع نمی‌تواند رضایت بخش و اقناع کننده باشد.

اندرسون: اخلاق کانتی اصولی برای تبیین حوزه عمومی در اختیار می‌نهد

پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در این خصوص به مهر گفت: من با این ایده و نظر که سیاست عمومی در معرض اخلاق فایده‌گرا است و افراد مخاطب اخلاق کانتی هستند موافق نیستم.

وی افزود: بنیان حقوق بشر، احتمالا، با ملاحظات و چشم‌اندازهای اخلاق کانتی پیوند وثیق‌تری دارد. اما باید توجه داشت که دولتها و حکومتها نیز ملزم به رعایت حقوق بشر هستند. علاوه بر دولتها و حکومتها، افراد نیز ملزم به رعایت چنین حقوقی هستند.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان یادآور شد: دولتها و حکومتها باید به نتیجه و پیامدهای رفتار خود توجه کنند و به حقوق بشر نیز احترام بگذارند. اخلاق کانتی منابعی برای ارزیابی چنین پیامدهایی ارائه می دهد.

کالبرن: اخلاق نتیجه‌گرا هم در حوزه فردی و هم در حوزه عمومی قابل کاربست است

دکتر بن کالبرن استاد فلسفه در دانشگاه کمبریج معتقد است: من این نظر را قبول ندارم. به نظر من نتیجه‌گرایی غیر مستقیم که به طور غایی بر نوعی از اخلاق کانتی مبتنی است، در هر دو حوزه کارایی دارد. به عبارت دیگر اخلاق نتیجه‌گرا هم در حوزه فردی و هم در حوزه عمومی قابلیت کاربست دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: این مسئله که نتیجه‌گرایی در پی چه چیزی است در شرایط گوناگون فرق می‌کند و زمینه‌مند است. البته این موضوع خیلی هم تعجب آور و عجیب نیست . این موضوع را در اعمال و رفتارهای زندگی خصوصی نیز می‌توانیم مشاهده کنیم.

وی افزود: مثلا گفتن "آتش" را در نظر بگیرید. گفتن "دارد آتش می‌گیرد" در بعضی شرایط الزام‌آور است و در برخی شرایط محدود می‌شود. وقتی به عنوان مثال در مدرسه شاهد آتش گرفتن جایی باشیم با فریاد می‌گوییم "دارد آتش می‌گیرد". ولی گفتن همین جمله در یک سالن تئاتر که مملو از جمعیت است و آتشی هم در میان نیست، مجاز نیست.

میلر: اخلاق کانتی و فایده‌گرا در حوزه‌های فردی و عمومی قابل کاربست است

دکتر دیل میلر استاد دانشگاه اولد دومینیون آمریکا در اینباره گفت: من به این مساله که اخلاق کانتی مربوط به حوزه فردی است و اخلاق فایده‌گرا مربوط به حوزه عمومی اعتقادی ندارم. من استدلال مناسبی مبنی بر این که اخلاق کانتی تنها مربوط به حوزه فردی باشد و قابل اطلاق به حوزه عمومی نباشد نمی‌بینم.

میلر یادآور شد: در مورد فایده‌گرایی هم همین استدلال وجود دارد. اگر فایده‌گرایی خوب است، لذا می‌توان استدلال کرد که فایده‌گرایی در حوزه فردی و گروهی نیز قابلیت اطلاق دارد. پذیرش این مساله که خوب بودن و اخلاقی بودن برخی چیزها از جنبه فردی، به معنای این نیست که حکومت نمی‌تواند آنرا انجام دهد. اما یک معیار انتزاعی برای اخلاقی که قابلیت کاربست در قلمرو جهانی دارد، وجود دارد.

زنگ‌ویل: اخلاق فایده‌گرا را نمی‌توان یک نظریه اخلاقی کامل در حوزه عمومی در نظر گرفت

پروفسور نیک زنگ‌ویل استاد فلسفه دانشگاه دورهام نیز اظهار داشت: در علم اخلاق تاکید من بر قلمرو و حوزه فردی و خصوصی از جمله خانواده است. باید توجه داشت که اخلاق کانتی یکی از انواع اخلاق فردی است. به نظر من اخلاق فایده‌گرا را نمی‌توان یک نظریه اخلاقی کامل در حوزه عمومی در نظر گرفت.

وی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که ممکن است دولتها به ارزشهای ناشی از نتیجه و اخلاق نتیجه‌گرا توجه نشان دهند و آنرا در محاسبات خود لحاظ کنند.

جان هالدن: بهترین رهیافت برای حوزه اخلاق و سیاست توسط سنت حقوق طبیعی بیان شده است

پروفسور جان هالدن رئیس مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در اینباره گفت: به نظر من بهترین رهیافت برای حوزه اخلاق و سیاست توسط سنت حقوق طبیعی تبیین شده است. این سنت ریشه در فلسفه باستان دارد و در دوره میانه در شرق و غرب بسط و توسعه داده شد. اخلاق کانتی تاکید بر احترام(respect) دارد. در حالی که اخلاق فایده‌گرا تاکید بر رفاه دارد.

هالدن خاطر نشان کرد: سنت حقوق طبیعی دو موضوع مطرح در اخلاق کانتی و فایده‌گرا یعنی احترام و رفاه را مورد تایید قرار می‌دهد ولی علاوه بر اینها بر فضیلت نیز توجه می‌کند. این سنت همچنین بر دستیابی به خیر و کامیابی بشر چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی تاکید می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: من این دیدگاه‌های اخلاقی را در کتاب "فلسفه کاربردی: اخلاق، جامعه و فرهنگ" تبیین کرده‌ام.

هتاب: هم اخلاق کانتی و هم اخلاق نتیجه‌گرا در حوزه عمومی قابلیت کاربست بهتری دارند

پروفسور لورنس هتاب استاد فلسفه در دانشگاه اولد دومینیون در این خصوص معتقد است: این سوال خیلی جالب توجه و مهم است. من معتقدم که هم اخلاق کانتی و هم اخلاق نتیجه‌گرا در حوزه عمومی بهتر قابلیت کاربست دارند.

وی افزود: هیج یک از این دو دیدگاه در مورد مسائل اخلاقی در حوزه شخصی و در مسائلی چون دوستی، زندگی خانوادگی و غیره نخواهند توانست تبیین مناسبی ارائه دهند. به عنوان مثال یک زوج را در نظر بگیرید. اگر مرد از همسرش در موقعی که او مریض احوال است مراقبت کند این را نمی‌توان بر اساس تحلیل و محاسبه سود و زیان تبیین کرد.

وی خاطر نشان کرد: حتی اگر چنین باشد فرد به همسرش نمی‌تواند بگوید که این کار را بر این اساس انجام داده است. بر خلاف اکثر قوانین حقوق به صورت جهانی تضمین می‌شود. به عنوان مثال حق قضاوت عادلانه که کانتی است، جهان شمول است. اگر هیئت داوری تصمیم بگیرد که که فرد بی گناهی را محکوم کند این موضوع به بی اثر کردن تمام دستگاه قضایی در نظر گرفته می‌شود. چرا که یک مورد می‌تواند برای تمام موارد ممکن تسری پیدا کند.