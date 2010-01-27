سازمان محیط زیست در ماجرای پارک ملی گلستان بلاتکلیف است

رمضانعلی قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر به حضور نماینده رئیس جمهوری در پارک ملی گلستان اشاره کرد و گفت: گرچه مقامات دولتی در استان گلستان در ادامه روند جاده سازی و تخریب پارک ملی گلستان نقش دارند اما راهسازان اداره راه و ترابری همیشه منتظر ایجاد تغییر در مدیران استانی هستند تا از فرصت و خلاء بوجود آمده برای ادامه جاده سازی در پارک ملی گلستان استفاده کنند.

این کارشناس محیط زیست سابقه طولانی روند جاده سازی در پارک ملی گلستان را مورد توجه قرار داد و افزود: وقتی در دولتهای قبل کار کارشناسی شده که این جاده با عرض یازده متر و شصت سانتیمتر به عنوان راهی معمولی ترمیم شود و گزینه مناسبتری به عنوان جایگزین در قستمهای شمالی پارک ملی گلستان مطرح شده است، چه لزومی دارد این جاده به اندازه یک بزرگراه عریض و تمام فعالیتهای سابق نادیده گرفته شود؟

این فعال محیط زیست در گلستان ساخت پلها و دیواره های بتونی ساخته شده در مسیر جاده سازی پارک ملی را بی فایده دانست و تاکید کرد: در طول این چند سال سیلابهای گلستان تمامی پلها و دیواره های بتنی را تخریب کرد و با خود برد و در عین حال این دیواره سازی عملا پارک ملی را به دو قسمت تقسیم می کند که اعتبار بین المللی پارک را زیر سئوال می برد و این دوباره سازی تنها دور ریخت بیت المال و نابود کردن اکوسیستمهای طبیعی پارک ملی است.

قائمی به مشکلات بوجود آمده برای حیات وحش پارک ملی اشاره کرد و گفت: این جداسازی غیر اصولی وضعیت انتقال جانوری گونه های وحش را دچار مشکل اساسی خواهد کرد و قطعا به نابودی حیات وحش منجر خواهد شد. تردد بی حد و حساب، تولید صداهای ناهنجار، سرعت خودروها، تصادفات احتمالی و خیلی مسائل دیگر می تواند مدیریت این پارک را دچار مشکلات جدی و اساسی کند.

پارک ملی گلستان اولین و مهمترین زیستکره بین المللی ایران است که در بین 9 زیست کره کشور جایگاه ویژه ای دارد. این پارک اهمیت اکولوژیک فراوانی دارد و یکی از مهمترین تجمعگاههای حیات وحش ایران است که به لحاظ گونه و تعداد از تنوع فوق العادای برخوردار است.

پروژه جاده سازی در پارک ملی گلستان در حالی به زعم استاندار گلستان صددرصد بر اساس مصوبه هیئت دولت در حال اجرا است که رئیس سابق محیط زیست این استان معتقد است در سه دولت گذشته سه مصوبه در مخالفت با جاده سازی در این پارک صادر شده است.



دکتر قربان شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهار نظر نماینده ویژه رئیس جمهور در پارک ملی گلستان مبنی بر اینکه مشکلی بر سر راه جاده سازی در پارک ملی گلستان نیست گفت: جاده جایگزین که مورد تائید کارشناسان محیط زیست بوده در مناطق شمالی پارک ملی گلستان کنار گذاشته شده در حالی که در آرشیو سازمان درخواستها و نشانه های این مصوبه های دولت وجود دارد با این حال قرار است هزینه ای 400 میلیاردی بر اقتصاد کشور تحمیل شود.

پیش از این معصومه ابتکار رئیس اسبق سازمان محیط زیست گفته بود در زمان مدیریتش در سازمان محیط زیست، بحث کشیدن راه در پارک ملی گلستان به طور کامل منتفی و مسیر جایگزین مطالعه و معرفی شده بود.