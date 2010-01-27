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۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

هزار یتیم کمیته امداد بجنورد از خدمات این نهاد و خیرین بهره مند هستند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد منطقه دو بجنورد گفت: هزار و یک یتیم زیر پوشش این نهاد از خدمات کمیته امداد و حمایت خیران هم استانی و تهرانی بهره مند هستند.

قربانقلی ظفری راد در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: حامیان از ابتدای امسال تاکنون 956 میلیون و 258 هزار ریال، به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام این نهاد کمک کردند.

وی خاطرنشان کرد: این خیران ماهیانه حداقل یکصد هزار ریال به حساب ایتام واریز می کنند.

ظفری راد با بیان اینکه حامیان علاوه بر پرداخت مبلغ ماهیانه به ایتام خدمات دیگری از قبیل تهیه پوشاک، جهیزیه، هزینه تحصیلی و مسکن به آنان ارائه می دهند، گفت: کمیته امداد نیز خدمات فرهنگی، تحصیلی، تامین مسکن و جهیزیه، اشتغال و درمان به آنان و خانواده هایشان اعطا می کند.

وی همچنین به اهمیت و ضرورت کمک به مستضعفین به خصوص ایتام اشاره کرد و افزود: در بهشت جایی است که به آن شادی سرا می گویند و فقط کسانی به این مکان راه خواهند یافت که در دنیا یتیمی را خرسند کنند.
 
ظفری راد همچنین از ارتباط مستمر خیران تهرانی با این نهاد قدردانی کرد.

کد مطلب 1023305

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