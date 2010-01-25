به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا از 21 دی‌ماه سال جاری برای برپایی اردوهای تدارکاتی راهی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شده است، نمایندگان وادا با مراجعه به کمپ تمرینی قهرمانان به نام دنیا در این شهر اقدام به گرفتن تست دوپینگ از این ورزشکار کشورمان کردند.

نمایندگان وادا روز 30 دی ماه مصادف با روز تولد احسان حدادی، با حضور سرزده خود در کمپ تمرینی پرتابگران در آفریقای جنوبی تنها از این پرتابگر تست گرفته‌اند. این نهمین تست دوپینگ حدادی در چند سال گذشته است.

مسئولان وادا در شرایطی اقدام به گرفتن تست دوپینگ از این قهرمان آسیا کردند که در آخرین مراجعه خود (نیمه آبان ماه) و در حضوری سرزده به منزل این ورزشکار از وی تست دوپینگ گرفته بودند.

حدادی که برای برپایی یک اردوی 45 روزه در آفریقای جنوبی به سر می برد با قهرمانان به نامی چون الکنا و کانتر برنامه‌های تمرینی را در دو نوبت صبح و عصر و به صورت فشرده و سنگین دنبال می کند. "کیم بوخنسوف" به عنوان مربی و "ایگور مازگوف" به عنوان ماساژور این ورزشکار کشورمان در این سفر همراهی کرده‌اند.