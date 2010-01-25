حذف تیم آرتمن از لیگ پروازی تاثیری در جدول ندارد

مسعود شیخی فر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه در حالیکه قرار بود هفته پایانی نخستین دوره لیگ برتر اهداف پروازی ایران هشتم بهمن ماه به میزبانی باشگاه آرتمن برگزار شود این تیم انصراف خود را از میزبانی اعلام کرد.

وی افزود: البته طبق قوانین لیگ به این تیم مهلت دو هفته‌ای برای انجام کارهای میزبانی و اعلام آمادگی دادیم و حتی چند روز هم از این مهلت گذشت اما این باشگاه به ما پاسخ روشنی در خصوص برگزاری مسابقه هفته نهایی نداد تا در نهایت به دلیل فشار باشگاه‌ها مسابقه هفته نهایی را لغو و لیگ را پایان یافته اعلام کردیم.

رئیس سازمان لیگ تیراندازی کشورمان خاطر نشان کرد: تیم آرتمن از ابتدا نیز ساختار درستی نداشت و به نظر می رسد تنها چند تیرانداز تحت نام این اسپانسر در لیگ شرکت کرده‌اند زیرا شرکت آرتمن مسئولیتی در این مورد نپذیرفته و خود را متولی این تیم نمی داند.

وی ادامه داد: با انصراف تیم آرتمن امتیازات این باشگاه از کل لیگ حذف خواهد شد. با توجه به اینکه تیم آرتمن در تمامی دیدارهای خود در لیگ شکست خورده است کسر امتیاز این باشگاه هیچ تاثیر در جدول رده بندی لیگ نخواهد داشت.

شیخی فر تصریح کرد: پرونده این باشگاه بزودی در کمیته اجرایی لیگ بررسی و در نهایت در صورت لزوم برای تصمیم گیری به کمیته انضباطی ارجاع خواهد شد.