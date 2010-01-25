به گزارش خبرگزاری مهر،در پی اعلام ستاد برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر مبنی بر تقدیر از یکی از موسسات ویدئو رسانه بخش خصوصی در مراسم افتتاحیه جشنواره، حجت حاتم مدیر عامل موسسه پرده نقره ای در پیامی با ابراز خرسندی از این حرکت ارزشمند تقدیر کرد.

در این پیام آمده است :حرکت ارزشمند و ستودنی جشنواره فجر در تقدیر از زحمات موسسات ویدئو رسانه بخش خصوصی اگر چه بسیار دیر صورت گرفت اما نشان از ذکاوت مسئولان جدید سینمایی و توجه ایشان به مقوله مهم سینمای خانگی دارد. متاسفانه طی یک دهه گذشته، دیدگاه درستی از سوی سیاستگذاران سینمای کشور نسبت به مقوله سینمای خانگی وجود نداشته و این بخش مهم همواره به مثابه یک کودک سر راهی که صرفا زحمت بزرگ کردن آن بر عهده معاونت سینمایی بوده نگریسته شده است.

تهیه کننده فیلم" باغ آلوچه"در این پیام با اشاره به اهمیت نقش موسسات ویدئو رسانه می‌افزاید: وجود شانزده میلیون پلاک ثبتی و به عبارت دیگر شانزده میلیون خانوار در شهرها و روستاهای کشور، اهمیت نقش موسسات ویدئو رسانه را در موضوع مهم نمایش خانگی آشکار می سازد و بدون شک اگر امروز، مقوله سینمای خانگی و ارتباط عامه مردم عزیز کشورمان با محصولات شبکه نمایش خانگی، اینگونه گسترده و رضایتبخش است، حاصل تلاش دست اندرکاران حوزه ویدئو رسانه بوده است.

در پایان این پیام آمده است: ضمن ارج نهادن به تلاش صادقانه و نگاه مثبت و دلگرم کننده مسئولان محترم معاونت سینمایی و برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر در تقدیراز یکی از موسسات بخش خصوصی، امیدوارم این حرکت ارزشمند در سالهای آینده تداوم یافته و گسترش یابد. ضمن اینکه به جد معتقدم این توجه نباید در حد تقدیر جشنواره باقی بماند و امیدوارم بخش سینمای خانگی در افق ترسیم شده سیاستهای دوره جدید سینمای ایران مورد توجه و حمایت بیشتر و بهتر قرار گیرد تا خادمان و فعالان این عرصه بتوانند در سایه این حمایت و توجه، سینمای خانگی را به جایگاه واقعی خود برساند.

