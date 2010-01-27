روند اجرای پتروشیمی ایلام کند است / نقدینگی مشکل اصلی

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: فعالیت‌های شرکت پتروشیمی ایلام تقریبا نیمه تعطیل است .

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های فراوان برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت، هنوز موفق به انجام این کار نشده‌ ایم و اعتراض‌های ما هم در مورد حل مشکلات این واحد به نتیجه نرسیده است .

قنبری با بیان اینکه نباید امید داشته باشیم پتروشیمی به این زودی به بهره ‌برداری کامل برسد و روند اجرای طرح به قدری کند است که مسئولان تصمیم گرفته‌اند آن را به صورت فازبندی افتتاح کنند .

مجتمع پتروشیمی ایلام در سال 84 با سرمایه‌گذاری اولیه 650 میلیون دلار به علاوه 150 میلیارد تومان اعتبار ریالی با ظرفیت تولید سالانه 318 هزار تن اتیلن و 300 هزار تن پلی‌اتیلن سنگین عملا کار خود را در 26 کیلومتری شمال غربی شهر ایلام آغاز کرد .

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 49 درصد، شستای تامین اجتماعی با 17 درصد، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بازنشستگی کشوری با 17 درصد و شرکت سرمایه‌گذاری سرآمد غدیر با 17 درصد سهامداران شرکت پتروشیمی ایلام هستند .

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی ایلام در این ارتباط نیز گفت: اگر کار مهندسی و تامین منابع مالی دست به دست هم می‌دادند و همه چیز هم براساس برنامه پیش می‌رفت، این طرح باید در سال 90-89 به بهره‌برداری می‌رسید .

داوود فرمهینی فراهانی گفت: بخش پلی‌اتیلن سنگین با توجه به تامین 95 درصد مبلغ مورد نیاز خود از طریق فاینانس هم‌اکنون به پیشرفت 90 درصدی رسیده است اما واحد الفین به‌دلیل عدم‌انعقاد به موقع قرارداد هم‌اکنون با مشکل تامین اعتبار مالی مواجه شده است .