به گزارش خبرنگار مهر امروز دوشنبه پنجم بهمن ماه چهارمین روز از برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سپری شده است و جشنواره بیست وهشتم میزبان هنرمندان داخلی وخارجی بسیاری است.

امروز در بخش مهمان جشنواره نمایش"دزدآب" به کارگردانی هادی مرزبان در تالاروحدت ساعت 19به صحنه می‌رود،روز گذشته نیز این نمایش یک اجرا داشته است.همچنین نمایش"فیل" نیز به کارگردانی بهناز نازی در این بخش حضور دارد که ساعت 16 و19درکارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود

در بخش چشم انداز تئاتر ایران در سال 89نمایش "مترسک دره جنی" به کارگردانی محمدهادی نامور ساعت19در تالار اصلی تئاتر شهر ونمایش"پری‌خوانی عشق وسنگ" به کارگردانی چیستا یثربی ساعت 17:30و20 در سالن سایه به صحنه می روند.

در بخش میهمان بین‌الملل نمایشهای "مینیونه " به کارگردانی آنا شیشکینا از روسیه،"اپرای مولوی"بهروز غریب‌پور و"ساعت صفر"به کارگردانی آتیلا پسیانی،"وخداگفت"به کارگردانی آورا سیدیروپولو به ترتیب در تالار هنر،تالار فردوسی ، تالار چهارسو وتماشاخانه سنگلج به صحنه می‌رود.

مرور تئاتر تهران در سال 88اختصاص دارد به نمایشهای" اوژاژ"به کارگردانی امین آبان که در ساعت 18:30در خانه نمایش اداره تئاتر و"خانه" به کارگردانی کیومرث مرادی که در ساعت17 و20در تالار قشقایی اجرا می‌شوند.

نمایش‌های "مکبث" به کارگردانی رضا ثروتی،در بخش جشنواره جشنواره هاومسابقه بین الملل ساعت 17 و19:30در تالار مولوی به صحنه می‌رود. نمایش "گاومیش" نیز به کارگردانی حامد مهینی دربخش جشنواره جشنواره ها ساعت 17 در تماشاخانه مهراجرامی‌شود.

نمایش‌های" بابل" به کارگردانی یوزف مارکوکی از لهستان،"فانتوم میستریا" از چک در بخش مسابقه بین‌الملل به ترتیب ساعتهای 18:30 21و20:30در تالار شماره‌2مجموعه ایرانشهر وپارکینگ تالار وحدت به صحنه می روند.همچنین امروز نمایشنامه خوانی "تاک‌های بلور"هوشنگ فضلی ساعت 15در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهر ونمایش "یک اجرای شنیدنی" آشا محرابی درتالار استاد انتظامی خانه هنرمندان اجرا می‌شود.