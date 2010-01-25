به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم صبحگاه نظامی که با حضور فرماندهان عالیرتبه در ستاد ارتش و ستاد فرماندهی نیروهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) برگزار خواهد شد؛ ضمن قرائت پیام امیر سرلشگر عطاء الله صالحی، فرمانده کل ارتش به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از پیشکسوتان، جانبازان، ایثارگران و کارکنان نمونه ارتش تقدیر به عمل می آید.

همچنین مراسم نثار گل و تجدید میثاق با آرمانهای والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مراسم غبار روبی، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراسم تجلیل از پدیدآورندگان حماسه با شکوه 19 بهمن (دیدار تاریخی افسران و همافران نیروی هوایی با حضرت امام (ره) در 19 بهمن 57) و حضور آنان در مدرسه علوی و برگزاری جشنواره بزرگ موسیقی نیروی زمینی ارتش، بخشی از ویژه برنامه هایی است که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

بنا بر این گزارش، مراسم تجلیل از حماسه سازان عملیات والفجر 8 در محل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، برپایی نمایشگاه های مختلف کتاب، قرآن، عکس و محصولات فرهنگی در مساجد، حسینیه ها، سالن های ورزشی و مجتمع های مسکونی ارتش، اجرای مسابقات قرآنی، کتابخوانی، ورزشی و مسابقات فرهنگی در زمینه خوشنویسی، نقاشی، مقاله نویسی، عکاسی، قصه نویسی و نمایشنامه نویسی، تهیه و تولید دهها عنوان نماهنگ، کلیپ تصویری و مستند تلویزیونی و رادیویی و پخش آنها از شبکه های مختلف صدا و سیما، چاپ دهها عنوان کتاب و مقاله در موضوعات مرتبط با ارتش و انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم شب شعر با موضوع امام (ره)، انقلاب و ارتش و حضور گسترده فرماندهان، روحانیون و کارکنان ارتش در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در تهران و سایر شهرستانها از دیگر برنامه های فرهنگی- تبلیغی ارتش به مناسبت گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.