به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه‌ها طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با فلسفه غرب و فلسفه اسلامی را شامل می‌شود.

سید مصطفی محقق داماد روزهای شنبه از اول اسفندماه به بررسی شرح اشارات و تنبیهات می‌پردازد.

روزهای یک شنبه سروش دباغ، شهین اعوانی و محمد حسن شفیعیان به ترتیب موضوعات "بازخوانی درباره یقین" ویتگنشتاین، "کانت: نقد عقل عملی" و "شرح و توضیح رساله اسماء و صفات الهی علامه طباطبایی" را ارائه می‌کنند.

بابک عالیخانی، احمد قائم مقامی و غلامحسین دینانی به ترتیب دروس "آشنایی با جاویدان خرد"، "آموزش زبان پهلوی" و "دفتر عقل و آیت عشق" را روزهای دوشنبه ارائه خواهند کرد.

روزهای سه‌شنبه موضوعات "فلسفه دین"، "مبانی عرفان عملی بر اساس متن کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری هروی" و "نهایه الحکمه" به ترتیب توسط بهزاد سالکی، محمد حسن شفیعیان و سید محمود یوسف ثانی تدریس خواهند شد.

روزهای چهارشنبه منوچهر صدوقی سها موضوعات "شرح تائیه ابن فارض" و "تحقیق در هرمنوتیک قرآن" را ارائه خواهد کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات و ثبت نام در این دوره‌های آموزشی به آدرس: تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مراجعه نمایند یا با تلفن 66965630 تماس بگیرند.