رویدادهای فرهنگی امروز

تجدید بیعت جامعه قرآنی کشور با آرمانهای امام راحل

جامعه قرآنی کشور با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنند .

رونمایی از کتاب بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی



کتاب " بایسته‌های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی" به قلم دکتر محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگبهان ، ساعت 15:30 با حضور مؤلف در فرهنگسرای خانواده واقع در نارمک، میدان هلالاحمر، خیابان گلستان رونمایی می‌شود.



در این کتاب دکتر اسماعیلی به دیدگاه اسلام و ائمه درباره مصرف صحیح و پرهیز از اسراف و آثار زیان‌آور مصرف‌زدگی در احکام فقهی اشاره دارد و در 20 فصل به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در قوانین و احکام پرداخته است.

تشریح برنامه های دهه فجر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

ویژه برنامه های دهه فجر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از سوی آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تشریح می شوند.

نشست این برنامه از ساعت 10 صبح در محل مجمع واقع در خیابان آیت الله طالقانی ، نرسیده به چهارراه مفتح، پلاک 248 برگزار می شود .

رونمایی از 26 عنوان کتاب دفاع مقدس



26 عنوان کتاب دفاع مقدس به همت فرهنگسرای رسانه و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس رونمایی می شوند .



این کتابها در قالب خاطرات، داستان کوتاه و شعر هستند که ساعت 10 صبح در فرهنگسرای رسانه واقع در بلوار کشاورز، جنب پایگاه انتقال خون رونمایی خواهند شد.