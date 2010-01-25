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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

نمایشگاه عکس‌های آبستره در فرهنگسرای پایداری

18 اثر از عکس‌های آبستره و انتزاعی با موضوع "شب از نیمه گذشت" در فرهنگسرای پایداری به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ساناز رواسانی و شهکامه آریا کیش با بهره گیری از تکنیک و بازی با نور و تغییرات سرعت و دیافراگم و با محوریت انعکاس "آشفتگی های روزانه در شب" گشایش یافت.

این نمایشگاه با ترکیب رنگ قرمز و مشکی برای نشان دادن تشویش و تنش‌های روحی به وجود آمده در طول روز وانعکاس آن درتاریکی شب، فضای انتزاعی و جالبی را به وجود آورده است.این نمایشگاه از دیروز آغاز و تا 7 بهمن ماه دایر است.

علاقمندان می توانند برای بازدید از ساعت 20-15 به نگارخانه فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان پاسداران خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه و یا با شماره های 3-22888780 تماس بگیرند.

کد مطلب 1023513

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