به گزارش خبرگزاری مهر، آثار ساناز رواسانی و شهکامه آریا کیش با بهره گیری از تکنیک و بازی با نور و تغییرات سرعت و دیافراگم و با محوریت انعکاس "آشفتگی های روزانه در شب" گشایش یافت.

این نمایشگاه با ترکیب رنگ قرمز و مشکی برای نشان دادن تشویش و تنش‌های روحی به وجود آمده در طول روز وانعکاس آن درتاریکی شب، فضای انتزاعی و جالبی را به وجود آورده است.این نمایشگاه از دیروز آغاز و تا 7 بهمن ماه دایر است.

علاقمندان می توانند برای بازدید از ساعت 20-15 به نگارخانه فرهنگسرای پایداری واقع در خیابان پاسداران خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا مراجعه و یا با شماره های 3-22888780 تماس بگیرند.

