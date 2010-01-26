صنعت سنگ لرستان در مقابل کوه مشکلات/ جای خالی فضای رقابتی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ایران به ویژه استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگ های نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.

نگاهی به قابلیتهای لرستان در صنعت سنگ

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان روز یکشنبه در نشست با اتحادیه ها و انجمن های سنگ استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 25 درصد از معادن کشور در این استان وجود دارد.

علی مهدوی با اشاره به دیگر قابلیت های لرستان در این زمینه، ادامه داد: همچنین بیش از سه درصد از معادن دنیا در لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 95 معدن فعال در لرستان در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد معدن فعال در استان بیش از 61 معدن مربوط به معادن سنگ است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با اشاره به وضعیت واحد های فرآوری سنگ در لرستان ، عنوان کرد: به رغم رکود بازار مسکن و طرح های عمرانی در استان بیش از 92 درصد از این واحد ها به صورت فعال در استان فعالیت می کنند.

معادن سنگ لرستان و کاهش ظرفیت

در حال حاضر دو معدن گوهر خرم آباد و دلیجان شهرستان ازنا در حال فعالیت هستند که متاسفانه به دلیل کاهش ظرفیت های سنگ این دو معدن توسط سازمان اقتصادی کوثر واحدهای فرآوری سنگ لرستان با مشکلات فراوانی مواجه شده اند. رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان

مهدوی با بیان اینکه استان لرستان دومین استان کشور در زمینه میزان واحد های فرآوری و میزان اشتغال در بخش سنگ است، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر واحدهای فرآوری استان با کاهش ظرفیت سنگ در این واحد ها توسط سازمان اقتصادی کوثر مواجه شده است.

وی با اشاره به فعالیت دو معدن بزرگ و مهم در لرستان یادآور شد: در حال حاضر دو معدن گوهر خرم آباد و دلیجان شهرستان ازنا در حال فعالیت هستند که متاسفانه به دلیل کاهش ظرفیت های سنگ این دو معدن واحدهای فرآوری سنگ لرستان با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با بیان اینکه ما از سازمان اقتصادی کوثر توقع داریم در جهت افزایش ظرفیت های سنگ این دو معدن در استان اقدام کند، خاطرنشان کرد: 450 واحد فرآوری سنگ در استان چشم امید خود را به این دو معدن در استان دارند.

مهدوی با تاکید بر اینکه باید 40 درصد از تولیدات سنگ استان در اختیار دو معدن گوهر خرم آباد و دلیجان ازنا باشد، عنوان کرد: باید در زمینه افزایش ظرفیت سنگ به این دو معدن اقدام شود تا استان به چشم اندازی که در نظر گرفته در زمینه ارتقا سطح کیفی و فنی سنگ دست پیدا کند.

جای خالی فضای رقابتی در صنعت سنگ لرستان

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای دنیا یک فضای فشرده است و کار کردن در آن نسبت به گذشته مشکل تر شده است، بیان داشت: متاسفانه نگاه به آینده در صنعت سنگ لرستان وجود ندارد و به جای فضای رقابتی یک نگاه مزیتی نسبی بر این صنعت حاکم است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با تاکید بر اینکه نباید از آینده غافل شویم، خاطرنشان کرد: باید نگاه مزیت نسبی را تبدیل به یک نگاه و مزیت رقابتی کنیم.

تک محصولی بودن واحدهای سنگ لرستان

مهدوی با بیان اینکه مشکل دیگری که گریبانگیر واحدهای سنگ بری استان است تک محصولی بودن این واحدهاست، عنوان کرد: وزارت صنایع و معادن باید این زمینه را مورد توجه جدی قرار دهد و برای آن چاره اندیشی کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تنها از فرآورده های سنگ برای نمای ساختمان ها استفاده می کنند، یادآور شد: این نگاه یک نگاه غلط است و باید سعی کنیم که تنها به نمای ساختمانها و بیرون آن نپردازیم و به درون ساختمان ها نیز توجه کنیم.

صنعت سنگ نیازمند تغییر دیدگاه

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با تاکید بر اینکه سنگ با وجود اینکه سخت است ولی محصولی منعطف است و می توان از آن به صورت های مختلف استفاده کرد، خاطرنشان کرد: لازم است در واحدهای فرآوری سنگ به جای تنها پرداختن به نما و پله ساختمان نگاه های ویژه تری را در این زمینه داشته باشیم.

مهدوی با تاکید بر اینکه در کنار واحدهای فرآوری سنگ واحدهای متنوع دیگری را نیز باید احداث کرد، بیان داشت: این واحدها دارای سرمایه گذاری کم و دارای ارزش افزوده بالاتری خواهند بود.

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که صنعت سنگ لرستان را درگیر کرده است برخی مناقشات بین واحدهای فرآوری سنگ لرستان و سازمان اقتصادی کوثر با در اختیار داشتن مرغوبترین معادن سنگ لرستان است.

کوتاهی سازمان اقتصادی کوثر در تخصیص سهمیه سنگ واحدهای لرستان

رئیس سازمان صنایع و معادن استان لرستان با اشاره به مشکلات موجود در زمینه معادن کوثر، یادآور شد: برای رفع مشکلات دو معدن گوهر خرم آباد و دلیجان ازنا از سازمان اقتصادی کوثر می خواهیم که راهکارهای لازم را در راستای افزایش سهمیه سنگ واحد های فرآوری در استان و رفع مشکلات آنها اقدام کند.

متاسفانه سازمان اقتصادی کوثر سنگ با کیفیت و سالم را به سایر استانهای کشور می فرستد ولی سنگ های غیر مرغوب و بی کیفیت و با قیمت بالا را در اختیار واحدهای فرآوری سنگ لرستان قرار می دهد. نماینده انجمن سنگ شهرستان بروجرد

نماینده انجمن سنگ شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه سازمان اقتصادی کوثر سنگ مورد نیاز معدن گوهر این شهرستان را تامین نمی کند، بیان داشت: در حال حاضر در استان باید بیش از 60 درصد از سنگ مورد نیاز واحد های سنگ بری را معدن گوهر تامین کند و 40 درصد مابقی را دیگر معادن استان تامین کنند که متاسفانه سازمان اقتصادی کوثر این سهمیه مورد نیازرا برای این معدن مهیا نمی کند.

قدرت الله ولدی با اشاره به اینکه نیاز معدن سنگ گوهر خرم آباد در سال بیش از 19 هزار تن است، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر سازمان اقتصادی کوثر تنها هفت هزار تن آن را تامین می کند.

دوگانگی سازمان اقتصادی کوثر در توزیع سنگ های لرستان !

ولدی با تاکید بر اینکه این سازمان باید سهم معدن سنگ گوهر خرم آباد را به طور خاص و مشخص تامین کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه سازمان اقتصادی کوثر سنگ با کیفیت و سالم را به سایر استانهای کشور می فرستد ولی سنگ های غیرمرغوب و بی کیفیت و با قیمت بالا را در اختیار ما قرار می دهد.

نماینده انجمن سنگ شهرستان بروجرد نیز با انتقاد از عملکرد سازمان اقتصادی کوثر بیان داشت: متاسفانه سازمان اقتصادی کوثر به یک سازمان تورم زا تبدیل شده است و هرساله مشکلات فراوانی را برای واحد های سنگ بری استان به وجود می آورد.

صفر زارع با اشاره به اینکه سازمان اقتصادی کوثر سالی دو بار افزایش قیمت دارد، عنوان کرد: متاسفانه این سازمان با در اختیار قرار دادن سنگ های غیر مرغوب و سنگ های درجه سه به جای دو و درجه دو به جای درجه یک برای واحدهای سنگ بری استان مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست سازمان اقتصادی کوثر در زمینه تامین سنگ مورد نیاز معادن لرستان درست نیست، یادآور شد: این سیاست سازمان اقتصادی کوثر موجب واگرایی واحد های سنگ بری لرستان و این سازمان شده و تعامل با این واحد ها را تحت تاثیر قرار داده است.

نماینده انجمن سنگ شهرستان بروجرد یادآور شد: سازمان اقتصادی کوثر باید مانند گذشته در زمینه قیمت و کیفیت به خوبی کار کند تا ما هم بتوانیم با این سازمان تعامل خوبی داشته باشیم.

عدول سازمان اقتصادی کوثر از شرایط قراردادی

نماینده انجمن سنگ شهرستان دورود نیز با انتقاد از تغییر کد ها و افزایش قیمتها توسط سازمان اقتصادی کوثر، بیان داشت: متاسفانه این سازمان در زمینه تامین سنگ واحد های سنگ بری در استان بر مبنای قرارداد عمل نمی کند.

قیمت سنگ هایی که در اختیار واحد های سنگ بری استان لرستان از سوی سازمان اقتصادی کوثر قرار می گیرد بیش از دو برابر قیمت واقعی سنگ ها است. نماینده انجمن سنگ شهرستان دورود

مراد حسین لشنی با اشاره به اینکه قیمت سنگ هایی که در اختیار واحدهای سنگ بری استان قرار می گیرد بیش از دو برابر قیمت واقعی سنگ ها است، خاطرنشان کرد: به طور مثال سنگ های با قیمت 75 هزار تومانی برای ما با قیمت 95 هزار تومان حساب می شود.

وی یادآور شد: همچنین سنگ ی که توسط سازمان اقتصادی کوثر در اختیار واحد های سنگ بری استان قرار می گیرد دارای کیفیت لازم نیست و از سنگ هایی که علامت باطله می خورند در اختیار ما قرار می دهند.

کمبود سهمیه واحدهای سنگ بری لرستان

فرماندار شهرستان الیگودرز نیز با انتقاد از کاهش سهمیه سنگ بری های این شهرستان بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی که واحد های سنگ بری این شهرستان با آن مواجه هستند کمبود سهمیه این واحد ها است.

وفایی مقدم با اشاره به اینکه دیگر مشکل این واحدها در الیگودرز عدم دریافت به موقع سهمیه سنگ این واحدها است، خاطرنشان کرد: همچنین مشکل دیگر این واحدها تامین سنگ نامرغوب و بی کیفیت توسط سازمان اقتصادی کوثر برای واحدهای سنگ بری شهرستان الیگودرز است.

وعده های مسئولان سازمان اقتصادی کوثر برای رفع مشکلات

قائم مقام سازمان اقتصادی کوثر نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مطرح شده توسط فعالان سنگ استان لرستان تصریح کرد: این سازمان برای حل مشکلات واحد های سنگ بری استان اقدام خواهد کرد.

بهرام فیضی پور با اشاره به انتقادات مطرح شده در زمینه کاهش سهمیه سنگ لرستان ، بیان داشت: به طور قطع با برنامه ریزی در راستای تامین سنگ مورد نیاز و افزایش تولید معادن سنگ استان اقدام خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه با استقرار در استان موضوع افزایش تولید در لرستان را دنبال خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دغدغه های موجود در استان نبود پیمانکار بومی است که به طور حتم این موضوع را نیز در اولویت کاری خود قرار خواهیم داد.

قائم مقام سازمان اقتصادی کوثر همچنین به جایگاه مهم و اثر گذار لرستان در صنعت سنگ کشور اشاره کرد و ادامه داد: این استان می تواند به عنوان یک کانون مهم در این زمینه مطرح شود.

فیضی پور با تشریح توانمندی های لرستان در این زمینه، عنوان کرد: لرستان دارای قابلیت ایجاد نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ می باشد که باید از سوی متولیان به این امر توجه ویژه شود.