به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: فیلم های خواب های دنباله دار، نفوذی، سفر به مرگ، محفل ایکس، پرواز مرغابی ها، طلا و مس، خاطره، کارناوال مرگ، آناهیتا، حوالی اتوبان، لطفا مزاحم نشوید، پسر آدم دختر حوا، آل، بیداری رویاها، صد سال به این سالها، چهل سالگی، شکلات داغ، فصل باران های موسمی، شب واقعه، هشت دقیقه تا پاییز در جشنواره فیلم فجر امسال در مشهد اکران خواهد شد.

دبیر هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد تصریح کرد: فیلم های کیفر، تسویه حساب، ملک سلیمان، به رنگ ارغوان، سفر سرخ، کیمیا و خاک تاکنون برای حضور قطعی نشده است و امیدواریم تا زمان اکران بتوانیم این فیلم ها را جایگزین نمائیم.

مسگرانی افزود: فیلم ها در سیانس های 16، 19، 21 در سینما آفریقا و هویزه مشهد اکران می شود و جلسات نقد و بررسی تعدادی از این آثار در نشست با اصحاب رسانه و هنرمندان و با حضور عوامل فیلم در ساعت 18 قبل از اکران فیلم دوم به مدت 45 دقیقه در سالن یاسمن مجموعه سینما هویزه مشهد به نقد و بررسی گذاشته می شود.