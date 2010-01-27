بلقیس سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کتابهای در دست نگارش و چاپش گفت: در حال حاضر مشغول نگارش داستانهای فلش فیکشن هستم که در قالب مجموعه‌ای که هنوز نام آن مشخص نشده است منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: در این مجموعه که نیمه دوم سال آینده آماده می‌شود 40 تا 50 داستان خیلی کوتاه آورده می‌شود که از این داستانها اکثریتشان جدید هستند و تنها 3 یا 4 داستان آن قبلا در مطبوعات منتشر شده است.

این نویسنده درباره رمان جدیدش نیز توضیح داد: "به هادس خوش آمدید" تا پایان بهمن توسط نشر چشمه منتشر می‌شود. این کتاب به تبعات جنگ بر محیط اجتماعی و خانوادگی می‌پردازد و شخصیت اصلی آن زنی است که داستان‌هایی درباره او در فضای سه‌گانه‌ای از تهران تا مناطق جنگی روایت می‌شود.

سلیمانی در پایان توضیح داد: اتفاقات این رمان که 230 تا 240 صفحه خواهد بود در دهه 60 اتفاق می‌افتد و داستان حول محور زنان داستان می‌چرخد.

"بازی آخر بانو" و" بازی عروس و داماد" از آثار پیشین این داستان‌نویس هستند.