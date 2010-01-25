به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سمینار مهار فوران چاه شماره 104 مارون با حضور مدیران و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان برگزار شد.

در این سمینار که دوشنبه (5 بهمن) در سالن اجتماعات نمایشگاه خوزستان برگزار شد، مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: در تاریخ دوم دی ماه توسط نیروهای عملیاتی شاغل در شرکت مارون ، نشت گاز در چندین نقطه از زمین های واقع در جوار رودخانه جراحی در منطقه رامشیر واقع در مسیر جاده قدیم رامهرمز مشاهده و گزارش شد.

علی آغاجریان افزود: با وجود تعدد چاه ها و خطوط لوله زیر زمینی، شناسایی منبع نشت نفت و گاز در کمترین زمان ممکن انجام و با آزمایش های مختلف مشخص شد شکستگی جداره چاه مارون 104 در عمق حدود 670 متری عامل بروز این حادثه بوده است.

وی افزود: با اعلام گزارش نشت چاه کمیته ای به دستور مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ریاست اینجانب تشکیل و مقدمات مهار چاه برنامه ریزی شد.

وی اضافه کرد: از آنجا که محل شکستگی لوله جداری این چاه در سازند آغاجاری و نزدیک به سطح زمین بود، این پدیده با نفوذ نفت و گاز به سطح و ایجاد چشمه‌های نفتی و گازی در اطراف چاه همراه شد.

آغاجریان گفت: برای کنترل چاه و فوران نفت و گاز عملیات متعددی بر روی چاه نفتی مارون انجام و این چاه پس از آن که به طور کامل در کنترل نیروهای عملیاتی قرار گرفت با استفاده از دکل 69 فتح و عملیات مسدود کردن چاه با سیال سنگین به طور کامل مهار شد.

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز در این سمینار گفت: این حادثه که در نوع خود بی‌سابقه بود و به علت فشار و حرکت سیال در این چاه مهار آن با روشهای بدون حضور دکل نظیر عملیات چاه پیمایی و استفاده از لوله مغزی سیار غیر ممکن بود با اندیشیدن تمهیداتی برای جلوگیری از راهیابی نفت به رودخانه جراحی و آلوده سازی منطقه، اعزام نزدیک ترین دکل را به محل چاه در دستور کار خود قرار داده بودند.

حسن شکرالله زاده افزود: ارسال دکل در کمترین زمان از کارهای قابل تحسین این عملیات است و نکته قابل توجه این که گروه تخصصی مناطق نفت خیز جنوب طراحی سه عملیات جداگانه حفاری برای مهار چاه شماره 104 را در مدت سه روز انجام داده استکه در نوع خود بی نظیر است.

وی شکستگی دیواره چاه ها در میدان مارون را یکی از معضلات طبیعی خاص این میدان و مرتبط با فشار و تنشهای درونی لایه های زیرزمینی در این منطقه دانسته و یادآور شد: بررسی های کارشناسی گروه زمین شناسی و مهندسی نفت مشخص ساخته محل های نشت دارای رخنمون سازند آغاجاری و رسوبات آبرفتی بوده که با توجه به شیب طبقات و موقعیت توپوگرافی، رسیدن سیال به سطح زمین را امکان پذیر ساخته است.

معاون حفاری مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این سمینار گفت: در این مدت با حضور بالاترین رده های سازمانی صدها نفر از نیروی عملیاتی از شرکت‌های ملی مناطق نفت خیز جنوب ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، شرکت ملی حفاری ایران و شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت در منطقه مستقر بوده و همزمان با پیشبرد عملیات مهار چاه، با ایجاد سد و حوضچه های متعدد از سرازیر شدن نفت خام به رودخانه جراحی به طور کامل جلوگیری به عمل آمد.

حمید بورد افزود: در عملیات مهار فوران چاه 104 مارون از 2 چاه مجاور به عنوان چاه امدادی استفاده شد و بدین منظور برنامه حفاری این چاه با تغییر نسبت به برنامه قبلی آن به سمت چاه 104 مارون تهیه شد که به دلیل مهار از طریق چاه این برنامه انجام نگردید.

مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز درباره اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری محیط زیست توضیحاتی ارائه داد.

قریشی افزود: مقابله با آلودگی احتمالی رودخانه جراحی که با این چاه کمتر از یک کیلومتر فاصله دارد، از اولین گام های تیم عملیاتی مناطق نفتخیز و ارگان ها و سازمان های ذیربط استان خوزستان مستقر در منطقه بود.