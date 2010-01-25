به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، "به رنگ ارغوان" ساخته ابراهیم حاتمی کیا تاکنون برای حضور در هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد قطعی نشده است و در صورت توافق تهیه کننده، این فیلم در شهرستان ها نیز اکران خواهد شد.

در هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد، 20 فیلم کوتاه نیز همزمان با فیلم بلند که حاصل تلاش هنرمندان خراسانی در عرصه فیلم سازی کوتاه است اکران خواهد شد.

همزمان با انتخاب فیلم بلند برگزیده از دیدگاه تماشاگران، از برگزیده فیلم کوتاه جشنواره نیز تقدیر می شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته فیلم های ویدئویی و تله فیلم های ارزیابی شده نیز در جشنواره اکران خواهد شد.

همزمان با انتخاب فیلم بلند برگزیده از دیدگاه تماشاگران از برگزیده فیلم کوتاه جشنواره نیز تقدیر می شود. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته فیلم های ویدئویی و تله فیلم های ارزیابی شده نیز در جشنواره اکران خواهد شد.

امیدواریم در کنار برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر در تهران به سینمای بومی و مقوله فیلمسازی خراسان توجه بیشتری شود.

هفتمین جشنواره فیلم فجر مشهد از 7 تا 19 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.