تنها شعار اصلاح طلبان در 22 بهمن استقلال آزادی و جمهوری اسلامی است / انتقاد از تندروی های سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز امروز دوشنبه در هشتمین کنگره حزب مردم سالاری طی سخنانی گفت: اعتقاد ما این است که قانون اساسی علاوه بر اینکه محتوا و روح نظام ماست شرط ضمن عقد بیعت مردم با امام راحل در سال 58 است.



وی افزود: امام خمینی (ره) در بحث تدوین قانون اساسی توجه داشت مردم صاحب حق هستند و اصولا نمی‌توان چیزی را بر ملت تحمیل کرد و در مصاحبه‌ای نیز یادآوری کرده بودند که اگر مردم در همه پرسی به نظام جمهوری اسلامی نه بگویند ما خواهیم رفت و در این صورت حجت بر من تمام است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراین امروز هر انحرافی از قانون اساسی تخلف از شرط بیعت بوده و از آنجا که قانون اساسی مجموعه‌ای به هم پیوسته است و نمی‌شود اصولی را‌ پذیرفت و اصولی را نادیده گرفت. مساله اسلامیت و جمهوریت به همراه هم مهمترین رکن قانون اساسی است که این دو به‌عنوان یک ماهیت و نه دو قسمت جدا از هم که به یکدیگر الصاق شده‌اند مطرح نیست.



وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب وضعیت نظام ما به لحاظ شاخص‌هایی از قبیل صداقت، امانت، ‌آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، امنیت، جلوتر رفته و یا پس رفته است و با تاکید بر اینکه " موضوع سخن من محکوم کردن فرد و گروهی نیست"، گفت: امروز وضع کشور فراتر از مساله اصلاح‌طلبی و اصولگرایی است .



انصاری با بیان اینکه مهرورزی شعار دولت نهم بود، اظهار داشت: متاسفانه امروز به راحتی آب خوردن حیثیت و آبروی افراد در رسانه‌ها و برخی سخنرانی ‌ها هتک می‌شود.



دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: درحالی که نظام پیامبر اسلام نظامی بود که حرمت مومن در آن از حرمت کعبه بالاتر بود ولی امروز ، مومنان با عنوان عنصر بیگانه خائن و برانداز خطاب می‌شوند.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخن حضرت امام مبنی بر اینکه نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد و با تاکید بر اینکه البته من مسئولان امروز را نااهل نمی‌خوانم، اظهار داشت: امروز آن یاران و حواریون امام کجا هستند؟



وی با ابراز احترام به بیت شهید بهشتی، خانواده شهید مطهری، از حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان شناسنامه انقلاب و یار همراه حضرت امام و مقام معظم رهبری یاد کرد و گفت: شهدا از جمله شهید همت و شهید باکری و همچنین تمام مسئولان نظام از جمله نخست وزیر دوران دفاع مقدس و آقای کروبی همه محترم هستند.



انصاری همچنین نسبت به حملات به بیت مراجع عظام تقلید که بعضاَ انتقاداتی نسبت به گروه افراطی درکشور دارند هشدار داد و گفت: آیا این اخلاقی است که عده‌ای را در قم سازمان دهند که اگر مرجعی سخنی گفت به ایشان حمله کنند؟ البته فرقی نمی‌کنند که این مرجع آیت‌الله جوادی آملی باشد یا آیت الله صانعی.



عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین با محکوم کردن هتک عاشورا با تاکید بر اینکه امروز راهی جزو بازگشت به اجرای تمام عیار قانون اساسی نداریم از برخی عملکردهای اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت: من به‌عنوان شهروند می‌خواهم از مجلس گلایه کنم که درپاره‌ای از موارد مماشات پیش از حد داشته و دارد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نسبت به برخی شاخص‌ها که نسبت به برنامه چهارم توسعه رو به صعود است اعلام خطر می‌کنم حق نبود که پس از آن همه برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری کارشناسانه عظیم، امروز کشور دچار رکود در تولید و تورم در اقتصاد شود و دروازه‌های کشور به روی واردات باز شود تا جایی که سنگ قبر نیز از چین وارد کند.



وی همچنین با اشاره به تغییرات و نابسامانی در کابینه وزرا اظهار داشت: کافی است که مشخص شود یکی به فلانی رای داده تا او را توبیخ و کنار بگذارند به‌ عنوان مثال بنده حجت الاسلام پورمحمدی را از جمله قوی‌ترین وزرا در کابینه دولت نهم می‌دانستم اما وی در دولت نهم توبیخ و برکنار شد.



این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از عملکرد یک روزنامه در نسبت دادن مسائلی به حجت‌الاسلام مهدی کروبی انتقاد کرد.



عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین به راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و با بیان اینکه برخی آن را به نفع خود مصادره نکنند و با آن گروهی و جناحی برخورد نکنند به حضور اصلاح‌طلبان نیز در آن اشاره کرد و گفت: شعارهای اصلاح‌طلبان همان شعارهای سی ساله انقلاب از جمله استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواهد بود.



سخنگوی مجمع روحانیون مبارز در ادامه با انتقاد از فیلتر شدن سایت این مجمع و همچنین برخوردهای جناحی رسانه ملی انتقاد کرد .