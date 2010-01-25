نظریه پردازی علوم انسانی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قدسی پور در جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، با بیان اینکه در زمینه علم و فناوری و کاربردی کردن تئوری های علوم انسانی فاصله زیادی وجود دارد، گفت: فاصله بین آنچه داریم و آنچه باید داشته باشیم بسیار زیاد است.

وی اظهار داشت: در بحث توسعه علم باید به دانشمند و محقق فرصت فکر کردن داده شود تا نظریه پردازی صورت گیرد توسعه علم بدون پرداختن به تئوریها بی معنا است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: تئوری پردازی در زمینه علوم انسانی و کاربردی کردن آن امری اجتناب ناپذیر است و هر دوی آنها موازی با یکدیگر باید در شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اجرایی شود.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های دیگر مراکز کشور نیز در ارتباط با ارائه تحقیقات و نظریه پردازی استفاده کرد، اما جایگاه اصلی نظریه پردازی باید مرکزتحقیقات و سیاست علمی کشور باشد.

دکتر حسن قدسی پور با حکم وزیر علوم جایگزین دکتر آریا الستی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شد.