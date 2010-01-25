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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۹

قدسی پور تاکید کرد:

نظریه پردازی علوم انسانی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نظریه پردازی علوم انسانی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تأکید بر ضرورت نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی گفت: جایگاه اصلی نظریه پردازی باید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قدسی پور در جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، با بیان اینکه در زمینه علم و فناوری و کاربردی کردن تئوری های علوم انسانی فاصله زیادی وجود دارد، گفت: فاصله بین آنچه داریم و آنچه باید داشته باشیم بسیار زیاد است.

وی اظهار داشت: در بحث توسعه علم باید به دانشمند و محقق فرصت فکر کردن داده شود تا نظریه پردازی صورت گیرد توسعه علم بدون پرداختن به تئوریها بی معنا است.

رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: تئوری پردازی در زمینه علوم انسانی و کاربردی کردن آن امری اجتناب ناپذیر است و هر دوی آنها موازی با یکدیگر باید در شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور اجرایی شود.

وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های دیگر مراکز کشور نیز در ارتباط با ارائه تحقیقات و نظریه پردازی استفاده کرد، اما جایگاه اصلی نظریه پردازی باید مرکزتحقیقات و سیاست علمی کشور باشد.  

دکتر حسن قدسی پور با حکم وزیر علوم جایگزین دکتر آریا الستی در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شد.

کد مطلب 1023633

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