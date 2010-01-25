به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ایلاف، حسن الشارنی نایب رئیس اتحادیه جهانی ستاره شناسان شماری از وقایع مهم سال 2010 میلادی را پیش بینی کرد.

به گفته وی، جهان عرب در این سال شاهد حوادث خونینی خواهد بود که سو قصد نافرجام به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یکی از آنها خواهد بود.

شارنی با بیان این مطلب افزود: داده های نجومی حاکی از آن است که لبنان در سال 2010 شاهد برخی اقدامات تروریستی از جمله ترور یک شخصیت سیاسی برجسته خواهد بود، اما با این حال چنین حوادثی ثبات این کشور را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

وی در ادامه پیشگویی های خود اظهار داشت : در سال 2010 یکی از اعضای جنبش فتح که در کشتار اردوگاه جنین دست داشته است ترور خواهد شد.

شارنی درباره عراق نیز گفت : با وجود اینکه راه حل های جدیدی برای حل بحران عراق ارائه خواهد شد، یک شخصیت برجسته سیاسی این کشور ترور خواهد شد و این امر آتش جنگ داخلی در عراق را شعله ور خواهد کرد.

این ستاره شناس معروف درباره آمریکا نیز گفت که زندگی باراک اوباما در سال 2010 در خطر خواهد بود و وی روزها و هفته های سیاهی را در پیش رو خواهد داشت.

گفتنی است شارنی پیش از این مرگ "یاسر عرفات" رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین، "پرنسس دایانا" همسر سابق ولیعهد انگلستان و "مایکل جسکون" خواننده آمریکایی را پیش بینی کرده بود.