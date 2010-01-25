بازسازی افغانستان و حل مشکلات آن بدون ایران امکانپذیر نیست

محمود واعظی که با خبرنگار مهر گفتگو با اشاره به برگزاری نشست های مسکو- استانبول و لندن پیرامون افغانستان تصریح کرد: در پی برگزاری این سلسله کنفرانس ها باید نتیجه ای این باشد که آمریکا در آینده نزدیک باید سیاست هایش را در افغانستان تغییر بدهد.

وی یادآور شد: راهبردی که آمریکا در افغانستان دنبال کرده نتوانسته است اهداف آمریکا را در منطقه تامین کند.

واعظی با اشاره به عدم استقبال برخی کشورها برای اعزام نیروی جدید به افغانستان خاطرنشان کرد: به هم ریختگی وضعیت افغانستان بیانگر این است که آمریکا باید سیاستش را در این کشور تغییر بدهد.

وی با تاکید بر اینکه سیاست های آمریکا در افغانستان جواب نداده و آمریکا بدنبال راه حل جدید برای حل مشکلات افغانستان است، گفت: نقش ایران در رابطه با بحران افغانستان غیر قابل انکار است.

معاون سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ایران به جهات مختلف در افغانستان نفوذ دارد و ایران به عنوان کشوری که همواره هزینه های ناامنی و بی ثباتی در افغانستان را پرداخته نقش مهمی در افغانستان دارد و البته ایران همواره سیاستش حل مشکلات افغانستان بوده است.

وی در خصوص دعوت از ایران برای شرکت در نشست های افغانستان بخصوص اجلاس لندن گفت: اگر اهداف قدرت ها این باشد که افغانستان آرام شده و مشکلاتش حل شود و بازسازی آن دنبال شود این فرایند بدون حضور ایران امکانپذیر نیست.

واعظی در پایان گفت: اما اگر قدرتها دنبال این باشند که برای حل مشکلات افغانستان شعار بدهند و به صورت پنهانی تغییر موضع بدهند این موضوع به خودشان مربوط است و نمی توان به برگزاری این نشست ها و نتایج آن خوش بین بود.