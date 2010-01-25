918 مقاله به همایش تنشهای محیطی در علوم کشاورزی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا زمانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 918 مقاله علمی و پژوهشی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، گفت: از این تعداد 570 مقاله جهت ارائه در سمینار انتخاب شده اند.

دبیر همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی اضافه کرد: از مقالات انتخاب شده در این سمینار 48 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی مقالات به صورت پوستر ارائه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه مقالات در سه بخش علوم زراعی و باغبانی، مهندسی آب و مهندسی علوم دام ارائه خواهد شد، افزود: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی را شرکت کنندگان اصلی نخستین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی هستند.

وی با بیان اینکه نخستین همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی با حمایت و همکاری بخشهای مختلف دولتی و خصوصی برگزار می شود، اظهار داشت: جهت برگزاری این همایش 40 میلیون تومان هزینه درنظر گرفته شده که از این مبلغ 35 تا 50 درصد را شرکت کنندگان پرداخت کرده اند.

دبیر همایش ملی تنشهای محیطی در علوم کشاورزی با بیان اینکه این همایش برای نخستین بار در سطح کشور برگزار می شود، خاطر نشان کرد: این همایش در روزهای هشتم و نهم بهمن ماه جاری در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند برگزارخواهد شد.

زمانی یادآور شد: همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی با هدف شناخت یافته های نوین علمی و تبادل نظر بین متخصصین علوم زراعی و باغبانی، علوم آب و خاک و علوم دامی در زمینه تاثیر تنشهای محیطی بر کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از نهاده ها برگزار خواهد شد.