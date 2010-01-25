رسانه ها واقعیتهای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به مردم اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اضغر عالیخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: تاثیر روانی القای حذف یارانه ها در پی اجرایی شدن هدفمند کردن آن در جامعه اثرات خود را بر بازار گذاشته است که بازرگانی نیز با تمام توان خود خواهد کوشید با اجرای تدابیر پیشگیرانه مانع از افزایش ابعاد منفی این موضوع شود.

وی اضافه کرد: تفویض اختیار بازرسی بازرگانی به اصناف اولین گام برای اجرای تدابیر پیشگیرانه در حوزه کنترل و بازرسی است چرا که عمده مشکلات فراروی این سازمان پس از اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها گرانفروشی کالاها در بازار است.

رئیس سازمان بازرگانی استان مرکزی با اشاره به اینکه در گذشته به دلیل فعال نشدن اصناف در طرح های نظارتی بسیاری از برنامه های بازرسی و کنترل قیمت های بازرگانی عقیم می ماند، افزود: برای جلوگیری از تکرار این موضوع برای اولین بار در کشور در استان مرکزی بازرسی اصناف به خود آنان واگذار شده است که این موضوع سبب شده است نظارت بر عملکرد اصناف به خوبی قابل اجرا شود و متخلفان در اصناف از سوی خود آنان مورد مواخذه قرار گیرند.

عالیخانی با بیان اینکه با اجرای این طرح بسترهای لازم برای اجرای بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها فراهم شده است، گفت: در استان هایی که در مقابل تفویض اختیار بازرسی به اصناف مقاومت شده است بسترهای کار فراهم نیست و این موضوع در آینده برای آن استان ها در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و نظارت بر بازار مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی، طرح هدفمند کردن کالاها به معنای گران کردن کالا نیست بلکه این طرح نهضت عرضه کالا به بهای تمام شده آن است که این موضوع باید هر چه زودتر برای کمک به اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآید.