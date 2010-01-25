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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

سازمان هواشناسی:

نیمه غربی کشور بارانی خواهد بود

نیمه غربی کشور بارانی خواهد بود

نقشه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر بارش در نیمه غربی کشور است که به تدریج در کل مناطق نیمه شمالی، نواحی مرکزی و بخشهایی از شمال شرق کشور نیز بارندگی، وزش باد و کاهش دما رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: بارش در مناطق سردسیر و مرتفع به صورت برف و در مناطق جنوبی تر همراه با رعد و برق خواهد بود که البته شدت بارش در غرب و دامنه های زاگرس از شدت بیشتری برخوردار است.

همچنین پیش بینی شده است از امشب با نفوذ توده هوای سرد در نیمه شمالی کشور، بارش روی سواحل شمالی کشور تشدید شده و دریای خزر توفانی خواهد بود. روز سه شنبه در جنوب غرب و جنوب بارش قطع و از مقدار ابرها کاسته می شود و بارشها در نیمه شمالی و شرقی کشور متمرکز می شود و در نیمه غربی کشور کاهش قابل ملاحظه دما رخ خواهد داد. با این حال روز چهارشنبه نوار شرقی کشور و سواحل شمالی شاهد بارش خواهد بود.

کد مطلب 1023669

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