آرمان زرین‌کوب به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تولیدی دشوار دارد بخش اعظم قصه در دهه 60 می‌گذرد و با توجه به تغییر فضا و معماری شهر برای هر فصل باید دکور بسازیم و طراحی لباس و صحنه پروسه‌ای طولانی می‌شود. اما با توجه به جذابیت‌های قصه می‌دانم که "ستایش" به یکی از مجموعه‌های پربیننده سیما تبدیل می‌شود.

وی افزود: حساسیت و وسواسی که در کار داریم اگرچه ممکن است روند تولید را طولانی کند، اما در نهایت "ستایش" را به تجربه‌ای قابل قبول تبدیل می‌کند. پیش از این مجموعه "مرگ تدریجی یک رویا" را تهیه کردم که با استقبال مخاطبان مواجه شد و امیدوارم "ستایش" هم با اقبال مخاطبان همراه شود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: می‌شد قصه را به زمان حال آورد و تولید سریعتری داشت اما ترجیح دادم کار را برای خود و همکارانم سخت‌تر کنم اما به دام شتاب و عجله نیفتیم. "مرگ تدریجی یک رویا" را هم با وجود تفاوت‌هایی که با "ستایش" داشت با همین وسواس و نگاه ساختیم و جایگاهی که میان تولیدات تلویزیون به دست آورد نشان داد حاصل این وسواس دیده شده است.

تصویربرداری این مجموعه به کارگردانی سعید سلطانی در لوکیشنی در خیابان بهار ادامه دارد و مهدی پاکدل و قربان نجفی در این لوکیشن مقابل دوربین می‌روند. تصویربرداری "ستایش" سال 89 تمام می‌شود، این مجموعه 50 قسمتی داستان زنی است که با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش ازدواج می‌کند و درگیر مشکلاتی می‌شود، فیلمنامه را مونا انوری‌زاده نوشته و سعید سلطانی بازنویسی کرده است.

داریوش ارجمند، مهدی پاکدل، رامسین کبریتی، محمود عزیزی، زهرا سعیدی، مهدی سلوکی، سیما تیرانداز، شایسته تهرانی، قربان نجفی و شیوا خنیاگر بازیگران مجموعه هستند که محصول شبکه سه است.

عوامل این مجموعه عبارتند از تصویربردار: ناصر محمود کلایه، صدابردار: محمد امامی، گریم: مسعود ولدبیگی، مدیر برنامه‌ریزی: محسن اورنگ، منشی صحنه: بهشته ناصری، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، عکاس: نادر پیرزاده، مدیر تولید: رضا نجفی و مدیر تدارکات: سعید حاجی‌زاده.