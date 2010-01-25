تاسیس بیمارستانهای هیئت امنایی تنها راه برون رفت از بن بست درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در "همایش نظام پرستاری، ارتقای بصیرت حرفه‌ای" افزود: ‌شاید در وهله اول نقش پرستاران در چارت بیمارستانهای هیئت امنایی کمرنگ باشد اما با وجود اعضای کادر تمام وقت جغرافیایی در این بیمارستانها سرویسهای لازم به بیماران با تعرفه دولتی ارائه می‌شود و این در حالی است که پرداختیهای دولت به این بیمارستانها چندین برابر می‌شود.

وی تاکید کرد: این امر باعث می‌شود که افراد نیاز به کار و فعالیت در خارج از بیمارستان نداشته باشند و بهترین خدمات را ارائه دهند که امسال هم در قانون بودجه 89 تصویب شد که حداقل 10 تا 20 درصد بیمارستانها به شیوه هیئت امنایی اداره شوند.

دستجردی خطاب به پرستاران گفت: در چارت تشکیلاتی بیمارستانهای هیئت امنایی آنچه که مدنظر شماست ارائه و چارت اصلاح خواهد شد.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت مشارکت پرستاران در اداره امور نظام سلامت گفت: باید استفاده لازم را از خدمات پرستاران در سیاستگذاری، مدیریت و فعالیتهای اجرایی برد.

دستجردی با بیان اینکه سازمان نظام پرستاری باید با تدوین و بررسی آیین نامه‌ها و قوانین، حضور پرستاران را پررنگ‌تر کند گفت: تمام مسئولان کشوری و همچنین وزارت بهداشت در اجرای آن عزم جدی دارند.

وزیر بهداشت به نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه پزشک خانواده از اولویتهای کاری وزارت بهداشت در چهارسال آینده است که گروه پرستاری جزو این تیم هستند که پرستاران باید نقش اساسی را در نظام شبکه ایفا کنند.

دستجردی با بیان اینکه پرستاران باید از تیم درمانی صرف خارج شوند و نقش پیچیده‌تری بگیرند گفت: در گروه جاسازی شده برای 10 هزار نفر جمعیت در برنامه پزشک خانواده یک گروه 10 نفره است که دو نفر از آنها پرستار هستند.

وی با تاکید بر نقش پرستاران در مسائل درمانی در ادامه به ساعات متوالی شیفتهای پرستاران و حتی شیفتهای غیرمتعارف (عصر و شب و روزهای تعطیل) اشاره کرد و افزود: پرستاران در بحرانها، بلایا و حوادثی مثل زلزله نقش ارزشمندی دارند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مسائلی چون بیمه، درمان پرستاران، بازنشستگی و مسائل رفاهی پرستاران مرتبط با سازمان نظام پرستاری است گفت: قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی شامل حال پرستاران بخش دولتی و غیردولتی می‌شود و برای پرستاران بخش خصوصی سازمان نظام پرستاری باید برنامه‌ای داشته باشد.