به گزارش خبرگزاری مهر، نهج البلاغه و مباحث اعتقادی و کلامی، مناسک و عبادات در نهج البلاغه، اخلاق و تربیت در نهج البلاغه، فتنه و بصیرت در نهج البلاغه، اقتصاد در نهج البلاغه، نهج البلاغه و علوم روز، نهج البلاغه و مباحث پیرامونی محورهای این جشنواره به شمار می آید.

گسترش فرهنگ اسلام ناب با تکیه بر ابعاد وجودی حضرت مولی الموحدین امام علی ( ع )، تحقق بخشیدن به تئوری بنیادین اسلامی شدن دانشگاهها با تکیه بر نهج البلاغه، تقویت فضای معنوی در دانشگاهها، ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مفاهیم عمیق دینی در قالب ادب و هنر و ارتقای سطح بینش دینی دانشگاهیان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.