  1. هنر
  2. سایر
۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

قبادی :

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک از پرمخاطب ترین نمایشگاهها می شود

نمایشگاه تخصصی کتاب کودک از پرمخاطب ترین نمایشگاهها می شود

دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یکی از پرمخاطبترین نمایشگاههای حوزه کتاب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا  قبادی معاون اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ضمن بیان این مطلب توضیح داد: این نخستین بار است که در ایام دهه فجر چنین اتفاقی در حوزه کتاب در کنار دیگر فعالیتهای فرهنگی مانند جشنواره‌های بین‌المللی فیلم فجر، تئاتر فجر، شعر فجر و ... رخ می دهد.

وی افزود: مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان را به عنوان یکی از موفقترین رویدادهای فرهنگی کشور با همکاری بخش خصوصی و دولتی معرفی کرد.

دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 13 تا 20 بهمن در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 1023702

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه