نمایشگاه تخصصی کتاب کودک از پرمخاطب ترین نمایشگاهها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا قبادی معاون اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ضمن بیان این مطلب توضیح داد: این نخستین بار است که در ایام دهه فجر چنین اتفاقی در حوزه کتاب در کنار دیگر فعالیتهای فرهنگی مانند جشنواره‌های بین‌المللی فیلم فجر، تئاتر فجر، شعر فجر و ... رخ می دهد.

وی افزود: مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان را به عنوان یکی از موفقترین رویدادهای فرهنگی کشور با همکاری بخش خصوصی و دولتی معرفی کرد.

دومین نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان از سوی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 13 تا 20 بهمن در مرکز آفرینشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

