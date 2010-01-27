ادراک جمعی و فهم مشترک در قرن بیستم گسترش یافت

پروفسور دیوید لیونز استاد فلسفه دانشگاه بوستون و استاد حقوق دانشگاه کرنل است. کتابهای لیونز درباره فلسفه حقوق از مراجع این رشته به شمار می‌رود. وی همچنین در حوزه‌های فایده‌گرایی و جنبه‌های اخلاقی نظریه حقوق صاحب آثاری است که در این حوزه جزو منابع اصلی به شمار می‌روند.

دیوید لیونز در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان قرن بیستم را قرن فلسفه نامید، اظهار داشت: قرن بیستم منتج به قرنی شده است که ما در آن این فرصت را داریم تا در حوزه‌های گوناگونی مشارکت داشته باشیم.

وی افزود: بی شک چنین امکاناتی در این قرن به طور مستقیم به دستاوردهای ناشی از قرن گذشته بر می‌گردد.

دستاورد قرن بیستم مشارکت مؤثر بشر در حوزه‌های مرتبط با زندگی خود است

استاد حقوق دانشگاه کرنل در ادامه یادآور شد: باید در نظر داشت که در گذشته حوزه ادراک و تعامل محدود بود و افراد خیلی در فهم مشترک و تعیین بسترهای مشترک بشری نقش نداشتند. ولی قرن بیستم این امکان را برای افرادی که در حال حاضر زندگی می‌کنند به وجود آورده که در تعیین ادراک جمعی و فهمی مشترک نقش فعال ایفا کنند.

وی تصریح کرد: امروزه بشر قادر است در حوزه‌های مختلفی که زندگی او را متأثر می‌کند نقش داشته و برای تصمیماتی که آینده او را تحت تأثیر قرار خواهد داد ایده و نظر داده و مشارکت موثر داشته باشد.

استاد فلسفه دانشگاه بوستون تأکید کرد: این امکانات و تواناییها را نمی‌توان نادیده انگاشت. این امکانات در نتیجه تحول و پیشرفت فکری در قرن بیستم حاصل شده است.