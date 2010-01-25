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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان بکار خود پایان داد

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان بکار خود پایان داد

اهواز - خبرگزاری مهر: نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان پس از سه روز فعالیت بعد از ظهر دوشنبه بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در آخرین روز نمایشگاه مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تمام غرفه ها بازدید و با مسئولان آنها گفتگو کرد.

در جریان این بازدید سازندگان داخلی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره نمایشگاه و برنامه های حمایت از تولید ساخت با غلامرضا حسن بیگلو مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در میان گذاشتند.

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان روز شنبه با حضور استاندار خوزستان، چند تن از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیر عامل و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای وابسته به وزارت نفت در استان خوزستان و سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت آغاز شد.

در طول برپایی این نمایشگاه که 130 شرکت و سازنده داخلی شرکت داشتند شش قرارداد ساخت داخل توسط مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با سازندگان داخلی به امضا رسید.

همچنین قرارداد تدوین دانش فنی قطعات و تجهیزات صنعتی اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با جهاد دانشگاهی خوزستان منعقد شد.

در این نمایشگاه یک میزگرد بررسی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل و سمینار مهار فوران چاه شماره 104 مارون برگزار شد.

    

کد مطلب 1023710

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