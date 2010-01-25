نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در آخرین روز نمایشگاه مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تمام غرفه ها بازدید و با مسئولان آنها گفتگو کرد.

در جریان این بازدید سازندگان داخلی دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را درباره نمایشگاه و برنامه های حمایت از تولید ساخت با غلامرضا حسن بیگلو مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در میان گذاشتند.

نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان روز شنبه با حضور استاندار خوزستان، چند تن از نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های اجرایی استان، مدیر عامل و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای وابسته به وزارت نفت در استان خوزستان و سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت آغاز شد.

در طول برپایی این نمایشگاه که 130 شرکت و سازنده داخلی شرکت داشتند شش قرارداد ساخت داخل توسط مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با سازندگان داخلی به امضا رسید.

همچنین قرارداد تدوین دانش فنی قطعات و تجهیزات صنعتی اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با جهاد دانشگاهی خوزستان منعقد شد.

در این نمایشگاه یک میزگرد بررسی راهکارهای عملی حمایت از ساخت داخل و سمینار مهار فوران چاه شماره 104 مارون برگزار شد.