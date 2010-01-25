کالیگولا ،اتللو ،هداگابلر و فرانکشتاین در روز پنجم جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه 6 بهمن‌ماه در روز پنجم بیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نمایش‌های مختلف ایرانی وخارجی در بخشهای مختلف جشنواره به نمایش در می‌آیند.نمایش‌های "هدا گابلر" به کارگردانی وحید رهبانی و"کالیگولا" به کارگردانی همایون غنی‌زاده در بخش مهمان بین الملل به ترتیب در ساعتهای 17 و19:30 و 17:30و20 در تالار مولوی وسالن شماره یک ایرانشهر به صحنه می روند.

همچنین دربخش مرور تئاتر تهران در سال 88نمایش "اتللو"به کارگردانی حمید مظفری در تالار اصلی ساعت 19 اجرا می‌شود.نمایشهای"تور زمین"،"وقتی زمین دروغ می‌گوید" و" موضوع ،زمان، مکان" به ترتیب در تالارهای قشقایی ساعت 17 و20،سایه ساعت 17:30 و20 وکارگاه نمایش ساعت 16 و19 به صحنه می روند.

نمایشهای "دکتر فرانکشتاین" از ایتالی و"فانتوم میستریا" از چک در بخش بین‌الملل در تالار چهرسو وپارکینگ تالار وحدت ساعت 18:30 و 21 و20:30 اجرا می‌شوند.در بخش تئاتر ملل نمایش "قره گوز" از قزاقستان در سنگلج ساعت 18 و 20:30 به صحنه می‌رود.

نمایش‌های "اپرای مولوی" و"همسر تحت کنترل" در بخش میهمان بین‌الملل در تالارهایفردوسی ووحدت ساعت18:30 و19 اجرا می‌شوند.نمایشنامه خوانی "در قابهای تمام قد"به کارگردانی مهدی محمدی و نمایش رادیویی "باجه تلفن" به کارگردانی ایوب آقاخانی در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهر وتالار استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه می‌روند.