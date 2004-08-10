تنيسورهايي كه براي مسابقات قهرماني كشور انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" ، اين رقابت ها درسالن تنيس شهيد شيرودي و دررده هاي سني زير 14سال ، 18سال و بزرگسالان برگزارشد. دررده سني زير 14 سال ياسمن سعادت به مقام اول دست يافت ، صبا ضرغام دوم شد و مليكا مبيني وماتيلدا مراديان مشتركا به مقام سوم دست يافتند.

دررده سني زير 18 سال ، غزاله تركمن برسكوي نسخت ايستاد، گلنازمعافي دوم و بهنازمعافي سوم شد. دررده سني بزرگسالان ، صديقه حسني مقام اول را از آن خودكرد، طاهره سهرابي دوم شد وتالين ابراهيمي و كارمن قره بيگلو مشتركا مقام سوم را به دست آوردند.