تنيسورهايي كه براي مسابقات قهرماني كشور انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار "مهر" ، اين رقابت ها درسالن تنيس شهيد شيرودي و دررده هاي سني زير 14سال ، 18سال و بزرگسالان برگزارشد. دررده سني زير 14 سال ياسمن سعادت به مقام اول دست يافت ، صبا ضرغام دوم شد و مليكا مبيني وماتيلدا مراديان مشتركا به مقام سوم دست يافتند.
دررده سني زير 18 سال ، غزاله تركمن برسكوي نسخت ايستاد، گلنازمعافي دوم و بهنازمعافي سوم شد. دررده سني بزرگسالان ، صديقه حسني مقام اول را از آن خودكرد، طاهره سهرابي دوم شد وتالين ابراهيمي و كارمن قره بيگلو مشتركا مقام سوم را به دست آوردند.
هيات تنيس بانوان استان تهران بهترين تنيسورهاي خود را براي حضور در مسابقات قهرماني كشور در سال جاري غربال كرد.
به گزارش خبرنگار "مهر" ، اين رقابت ها درسالن تنيس شهيد شيرودي و دررده هاي سني زير 14سال ، 18سال و بزرگسالان برگزارشد. دررده سني زير 14 سال ياسمن سعادت به مقام اول دست يافت ، صبا ضرغام دوم شد و مليكا مبيني وماتيلدا مراديان مشتركا به مقام سوم دست يافتند.
کد مطلب 102372
نظر شما