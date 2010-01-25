یک نظامی انگلیسی در افغانستان کشته شد/ سقوط هواپیمای آمریکایی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اثر انفجار یک بمب در جنوب افغانستان یک نظامی انگلیسی دیگر کشته شد. وزارت دفاع انگلیس با اعلام این مطلب از انفجار این بمب در مسیر نظامی مذکور در ولایت هلمند خبر داد.

به این ترتیب شمار نظامیان کشته شده انگلیس در جنگ افغانستان به 251 نفر می رسد که این تعداد تنها 4 نفر کمتر از کشته شدگان این کشور در جنگ فالکلند است که در سال 1982 بین بریتانیا و آرژانتین برسر مالکیت جزایر فالکلند درگرفت.

این جنگ اگر چه مدت کوتاهی ادامه داشت، ولی دارای تلفات سنگینی بود. در حال حاضر نیز این جزایر همچنان متعلق به بریتانیا است.

بی بی سی نیز از سقوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا در پاکستان خبر داد. بر این اساس این هواپیما که عازم ماموریت بمباران مواضع طالبان بود در 4 کیلومتری منطقه میرانشاه سقوط کرده است.

این منطقه در ماههای اخیر شاهد عملیاتهای متعدد ارتش آمریکا به بهانه بمباران مواضع طالبان و القاعده بوده است. فرماندهان ارتش آمریکا از این منطقه به عنوان پناهگاه شبه نظامیان پاکستان نام می برند که از آنجا حملات تروریستی علیه نظامیان خارجی در افغانستان ترتیب داده می شود.

هر چند این واقعه هنوز از سوی ارتش آمریکا تایید نشده، اما مقامهای محلی پاکستان این هواپیما را منتسب به آمریکاییها می دانند، چرا که تنها ارتش این کشور دارای این تکنولوژی شناخته می شود.