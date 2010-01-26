احمد مهرانفر درباره حضور در فیلم سینمایی "عصر روز دهم" به کارگردانی مجتبی راعی به خبرنگار مهر گفت: ما در این فیلم با تعدد لوکیشن روبرو بودیم و به جای پرداختن به شخصیتها، لوکیشنها و فضاسازی اهمیت داشت. در این فیلم فضاهای بکری مقابل چشمان مخاطب قرار میگیرد. اما در فیلم "هیچ" محدودیت لوکیشن وجود داشت و بیشتر شخصیت پردازی و روابط بین آدمها مهم بود.
وی افزود: "عصر روز دهم" بعد از جنگ در کشور عراق اولین فیلمی است که در لوکیشنهای واقعی فیلمبرداری شده است، در سینمای هالیوود آثاری با این موضوع ساخته شده که بیشتر در استودیوها و یا لوکیشنهای بازسازی شده بودهاند. از این منظر هم "عصر روز دهم" پروژه ویژهای است.
احمد مهرانفر و هانیه توسلی در نمایی از "عصر روز دهم"
این بازیگر ادامه داد: به دلیل مسائل امنیتی شرایط فیلمبرداری در "عصر روز دهم" سخت بود، ولی کار در لوکیشنهای طبیعی بکر که جذابیت دارد تجربه خوبی بود. راعی تلاش کرده به واقعیت آنچه در عراق جریان دارد نزدیک شود.
مهرانفر گفت: نقش من در "عصر روز دهم" پیشبرنده داستان نیست و جنس بازیام در این فیلم با "هیچ" متفاوت است. اما هر دو فیلم سکانس پلان زیاد داشتند که برای بازیگر قرار گرفتن در چنین فضایی جالب است، بازی در این فیلمها تجربه خوبی در کارنامه من است.
بازیگر "درباره الی" گفت: مجتبی راعی مثل کارگردانهای همنسل خود کار میکند قبل از شروع فیلمبرداری با هم تمرین و درباره ویژگیهای شخصیت صحبت میکردیم، فیلمنامه زمان فیلبمرداری کامل نوشته نشده بود، کلیت قصه را میدانستیم و بیشتر سر صحنه خلاصه سکانسها را به ما میدادند.
بازیگر نقش عادل در فیلم سینمایی "هیچ" افزود: در "هیچ" جزئیات قصه و فضاسازی توسط نویسنده و کارگردان نوشته شده بود و قبل از فیلمبرداری هر سکانس جلسههایی با دیگر بازیگران داشتیم و پیشنهادهای خودمان را ارائه میدادیم که تکمیل کننده متن بود. با وجود این تفاوتها این دو فیلم در کارنامه من جایگاه ویژه دارند.
فیلم سینمایی "عصر روز دهم" به کارگردانی مجتبی راعی امروز در سالن همایشهای برج میلاد اکران میشود. فیلم سینمایی "هیچ" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی امشب برای نمایندگان رسانهها روی پرده میرود.
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